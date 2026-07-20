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台灣大道建築物大火「已4人獲救」！中風老母待救援

記者白珈陽、柯振中／台中報導

【20日凌晨00：06最後更新】：此次火警發生後，消防人員首批救出的是92歲老母親的媳婦、老母親的孫女，第二批則是92歲老母親及移工。第三批為小兒麻痺的大哥，第四批則是大哥的弟弟及一隻狗，6人均意識清楚、有吸入性嗆傷，目前均被送往中國附醫治療。

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

【19日深夜11：33更新】：最後受困的2人當中，中風老母親11點25分救出、身患小兒麻痺的兒子11點32分救出。

台中市中區台灣大道一段一棟建築7月19日晚間9點19分發生住宅火警，火勢自3樓竄出並持續燃燒，消防局獲報後出動大批人車搶救。截至晚間11點07分，已有4名受困民眾陸續由雲梯車救出送醫，目前仍有2人待救，消防人員持續全力搜救，詳細起火原因仍待火調釐清。

根據台中市消防局表示，7月19日晚間9點19分接獲報案，指中區台灣大道一段500多號建築發生火警，立即派遣第七大隊及中區等分隊，共出動14輛消防車、29名消防人員前往搶救。現場為地上5層樓RC建築，初步發現3樓不斷冒出濃煙，消防人員抵達後立即佈線灌救，並同步搜索受困民眾。

火勢持續延燒　4人已脫困送醫

消防初步掌握，火警發生時共有6人受困於頂樓安全區。約晚間10點45分，消防人員利用雲梯車先救出2人，為起火點前方已歇業日本料理店的老闆娘及女兒，兩人脫困後立即送醫治療。

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

晚間11點07分，消防人員再成功救出一對2名女性，目前已有4人平安脫困送醫。據了解，現場尚有2人等待救援，消防人員持續利用雲梯車及水線搶救，預計可順利將受困民眾救出。

鄰居聞焦味逃生　目擊頂樓揮手求救

截至晚間11點，現場仍可見明火持續燃燒，消防人員持續射水灌救。據了解，起火點前方原為一間日本料理店，目前已經歇業，詳細起火位置及燃燒原因仍待火災調查人員進一步釐清。

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中大火，目前已有4人脫困。（圖／記者白珈陽攝）

住在周邊建築物的民眾表示，事發時先聞到燒焦味，接著發現外面出現火光，便趕緊下樓避難；起初火勢不大，但沒多久就迅速擴大。

▲▼台中火警，小兒麻痺子救出。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中火警，小兒麻痺子救出。（圖／記者白珈陽攝）

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