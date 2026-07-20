幕後／赴陸失聯、被盤問高風險族群一次看　6類人是跨境鎮壓對象

▲赴陸風險提升，已有395人失聯，或遭到盤問與限制人身自由；另外，跨境鎮壓對象也概略區分為6大類。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

七月初，中國所謂民族團結促進法上路前後，國際間發生多起海外中國人遭綁架或是意圖遣送回中的狀況；而在台灣，也發生媒體人矢板明夫遭中國籍人士襲擊事件；事實上，台灣政府也已多次警示，近來民眾赴陸風險提高。對此，《ETtoday新聞雲》彙整赴陸的高風險族群與樣態；另外，也整理6大中方跨境鎮壓的對象與團體。

赴陸高風險人士：安全單位官員、公務員、宗教團體

一位兩岸事務高層官員受訪時表示，截自本月16日，赴中國大陸失聯、遭到盤查或限制人身自由的有395位，未來陸委會都會公布更新的資訊。他強調，背後黑數一定更高，因為395位的數量，是家屬有通報、同團者通報，或回來後公務人員單位通報轉知陸委會，「因此，沒有通報一定是遠遠高於這個數字」。

至於整體上，我國安全單位也注意到，有系統性的現象。兩岸事務官員表示，中國大陸目標是安全單位人員、政府人員，而且不論是現任、卸任者，都可能在入境前就已經被掌握。

該位官員說，近日提到的一位是現任警察，另一位是離職警察。他表示，不同於以往的是，這次盤問不是中國人員到下榻飯店盤問，而是強制帶走；另外，在盤問的開頭，就直接詢問「關鍵基礎設施」的議題。

換言之，對方根本清楚知道這兩位的身份是警察，甚至早就知情他們曾經擔任關鍵基礎設施的相關工作。重點在於，在盤問的過程中，都是直接要求員警交出手機，並且當場解鎖，隨後將所有資料複製。

兩岸事務官員表示，之前有法官、移民署官員，都是有類似的情形。他坦言，我國現有法律有不足之處，我方因應作為除了在現有法律下規範禁止簡任第11職等以上及特定高階官員前往中國，11職等以下「現行法律管不到」的人員，政府只能一再呼籲提醒不要前往，非不得已必須前往的國人除了注意人身安全以外「通訊設備也要有乾淨設備」。

除了上述身份會是高風險族群，兩岸事務官員說，宗教跟公務員都是高風險對象。他分析，中共認為，在群聚人民的過程中，本身政權信心下降導致，例如相互抱怨的心態、因為物質生活不好，進而提升習近平政權的反感度等，「最近看到對於宗教、傾向於信仰的這一類人，遭關押的行為會比較多」。

至於一般的國人，官員表示，一樣不可以排除風險，前述人士的兄弟姊妹或爸媽等家人，也有可能會被中國盤查，「騷擾程度可能不那麼嚴重，但只要家人是公務人員、官員等，都有風險」。

跨境鎮壓對象135人次 歸納6大類

有關「跨境鎮壓」的部分，官員表示，目前所掌握到的個案數字是121人、135人次。在135人次中，大致上分6類，依序為台獨頑固份子約15人次，中國對其跨境鎮壓所用理由為懲獨22條，宣稱要終身追訴，像是我國安會秘書長吳釗燮等就是在此類型當中。

其次，是台獨打手幫兇，同樣使用懲獨22條為由，共有12人次，例如我國內政部長劉世芳、聯電創辦人曹興誠、民進黨立委沈伯洋等。

第三是「停止跟個人合作跟禁止往來的」，包括由國民黨籍的立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會、遠景基金會、亞洲自由民主聯盟等約14個團體。

第四，是中國宣稱要依法查處投資行為的人，像是內政部長劉世芳的外甥顏文群等，中國比較輕的處置方式是強迫禁止入境有12個單位（個人或團體），其中包括外國人士，像是日本國會眾議員古屋圭司也在名單中，

第五，是被立案懸賞彩金跟通緝有41人次，「簡單說就是國軍弟兄，為了捍衛我國主權去執行他們的任務，而被列為跨境鎮壓的對象。第六，是中國透過他們的官媒恫嚇的學者們共有20人次，其他諸如潑漆事件、影響人身安全方式也有6起案件。

該位官員強調，當前兩岸關係已經非比尋常，中共對台灣的手段已經「不管你是藍還是綠」，也曾有親藍學者向陸委會通報遭強制去喝咖啡等情事，顯見赴中風險、跨境鎮壓情勢已今非昔比。