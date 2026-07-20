幕後／中國近2個月派出多達463艘公務船　一張圖看5、6月騷擾情形

▲中國公務船5月至7月份，在東部海域騷擾情形。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核，點圖可放大）



記者陶本和／台北報導

日本、菲律賓日前啟動重疊專屬經濟海域及大陸礁層劃界談判，但中國以此為由，派遣海警船、海巡、海事船、救助船，甚至是科研船，在台灣東部海域活動騷擾。對此，《ETtoday新聞雲》彙整5月至7月，中國公務船的騷擾情形；同時，也統計今年5、6月份，中國公務船的騷擾次數，高達463艘次，比去年（2025年）同期增加145艘次。

根據我海巡單位的彙整資料，自5月起，7日與15日，中國就已經運用科研、海洋調查的名義，在進行相關海域的資料搜集作業。回顧這兩天，「同濟號」科研船先後於鵝鑾鼻東南方及花蓮港東方海域非法投放科儀，疑似進行海水採樣及海床調查。

接著，6月1日起，中國海警「岱山艦編隊」，中國海警船 2304「白塔艦」及 2502「岱山艦」於我東南海域編隊活動，分別位於蘭嶼東南東方約 52 浬及 51 浬。

6月6日晚間，中國「海巡 06」、「海巡 08」、「海巡 09」及「東海救 113」等 4 艘公務船自廈門港出港，航往我西南海域，沿我限制水域線外向東部海域航行。我海巡署則調派多艘巡防艦部署，並推100 噸級巡防艇至 24 浬線上協助監控。

6月7日下午，中國「海巡 06」、「海巡 08」、「海巡 09」及「東海救 113」等 4 艘公務船，駛於鵝鑾鼻西南方 30 浬

航入我國限制水域；而我國海巡「高雄艦」等艦艇採 1 對1 併航監控並廣播驅離。

6月9日，中國「海巡 06」、「海巡 08」、「海巡 09」、「東海救113」及「海警2202」等5艘公務船，位於彭佳嶼東方 40 浬，對3艘航經的商貨輪廣播，詢問進出港資訊。

針對中國船艦向航經的商船進行騷擾的行為，我國海巡單位則同步向航經商貨輪廣播說明，並提醒商船不需要理會中國船艦；一位海巡官員表示，航經的船舶都維持正常航行，沒有遭到中國公務船登檢或實質干擾。

6月18日，「向陽紅 22」科研船，則於我東部專屬經濟海域來回航行騷擾；海巡官員表示，我國「蘭嶼艦」則進行併航監控、廣播驅離。

到了7月份，中國海警「秀山艦編隊」接替「岱山艦編隊」的任務。7月4日，中國海警 2305「秀山艦」、1401「崇明艦」於花蓮港東方 54 浬、限制水域外 27 浬往外海航行。

今年5、6月份偵獲中國公務船463艘次 比去年同期增加145艘次

如果統計台灣周邊海域（中線以東），偵獲中國公務船數量，今年5月計30艘次，6月計55艘次；6月份偵獲艘次較5月份增加83%，以海警及科研船增加最多。

去年（2025年）同期，5月計20艘次，6月計25艘次。換言之，今年5、6月份計偵獲85艘次，比去年（2025年）5、6月份計偵獲45艘次增加40艘次。

如果是就整體海域（含金門、馬祖及東沙等外離島海域），今年5月偵獲計200艘次，6月偵獲計263艘次，6月較5月計增加32%。若比較去年（2025年）5月偵獲計147艘次，6月偵獲計171艘次。整體而言，今年5、6月份，計偵獲463艘次，比去年（2025年）5、6偵獲318艘次，增加145艘次。

▼中國海警船持續在我東沙海域騷擾，與我方海巡對峙。（圖／翻攝管碧玲臉書）



中國公務船騷擾 對台灣東部海域造成3大影響

針對中國對台灣東部海域航道的影響，我海巡官員歸納出3大影響：第一，「干擾航行秩序」。該位官員表示，中國公務船對航經商貨輪廣播詢問進出港等航行資訊，雖尚未構成實際登檢，但已使商船面臨是否回應、是否改道、是否避讓等判斷壓力。

該位官員認為，如果中國持續將廣播盤詢包裝為「點驗」、「查證」或「執法成果」，可能會使航經船舶誤認需配合中方要求，進而影響正常航行秩序。

第二是「製造管轄權假象」，海巡官員表示，中國行動重點不僅於個案船舶騷擾，而在透過反覆出現、廣播盤詢、發布新聞及編隊輪替，塑造其對台灣東部海域具有管理及執法能力之敘事。他強調，如果沒有即時揭露與反制，可能使國際航商、船旗國對台灣周邊航道風險產生疑慮。

第三是「提高航行安全風險」，海巡官員指出，東部海域為商貨輪進出我國港口及航經西太平洋的重要通道。他說，中國大噸位公務船於周邊海域巡弋、廣播或接近商船，可能迫使商船變更航向、航速或採取避讓措施，而增加海上避碰風險。若遇夜間、惡劣天候、通信不良或多船密集通過情形，也會進一步升高航行安全風險。

至於我國的因應作為上，海巡官員表示，首先是預置艦船全程掌握中國公務船動態，針對中方的異常動態，我方則是透過雷達、AIS 及相關聯合情監偵資訊，掌握其位置、航向、航速及後續可能動向，並調派相對應艦船艇前往對應。

針對中國宣稱「海上交通專項執法行動」，騷擾航經商貨輪一事，海巡官員說，我方除了向中國公務船廣播警告，也會同步跟商貨輪說明中國在我國海域並無管轄權，並請他們保持正常航行，不必理會中國公務船廣播。