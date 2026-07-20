送修手機「相簿被瀏覽15分鐘」　老闆堅持是測試！內行曝自保方法

▲原PO發現老闆有點開相簿。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文指出，男友日前將故障的手機送修，並配合店家，提供密碼給維修店老闆。豈料，事後取回手機並查看螢幕使用紀錄，竟發現相簿被瀏覽超過10分鐘，且觀看的內容多為她的自拍與兩人的私密照片，讓她非常擔憂。貼文曝光後，引起討論。

驚覺私密照遭瀏覽

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這名女網友在Dcard上，以「修手機 相簿被看了15分鐘」為標題發文。原PO表示，男友送修手機時，老闆便索取了密碼。沒想到取回手機後，她察覺多數程式僅開啟1、2分鐘，唯獨相簿瀏覽超過10分鐘，且檢視的都是她的自拍照、兩人互動，以及擦邊照片。

老闆否認偷看相片

男友後來詢問老闆，但對方解釋，是修復手機需點進相簿測試，自己只是隨便點，同時出示自己的手機、電腦、平板，證明未存照片。後來，男友要求查看監視器，但老闆稱監視器無相關紀錄，願白紙黑字寫下證明。如今，原PO不知是否該相信對方，若報警，警察能調閱監視器畫面嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「1.沒事真的別拍自己身體，2.你男朋友的資安意識很差，3.基本上也沒什麼辦法確認他到底有沒有看、下載」、「為了不要發生更後悔的事情，勸你男友跟妳自己手機裡全部親密照片影片先全部刪光喔」、「所以我才堅持不能馬上修就換間，死也不留手機」。

也有網友表示，「要修手機請直接拒絕給店家密碼，店家會說這樣我們修完無法幫你測試喔，你就說那等我回來時再一起現場檢查確認，通常正派的店家都不會拒絕」、「曾經做過手機維修，別聽老闆亂說啥測試了，測試是不需要開相簿的，頂多就是開啟相機功能測試而已」。