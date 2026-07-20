「弦音共鳴　樂見希望」雲林更保63禁菸節關懷音樂會點亮希望之光

▲「弦音共鳴 樂見希望」雲林更保63禁菸節關懷音樂會。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／台北報導

為響應6月3日禁菸節，由雲林地方檢察署指導財團法人臺灣更生保護會雲林分會，辦理「弦音共鳴 樂見希望」63禁菸節關懷音樂會活動，包含嘉義市民管絃樂團、慈光幼兒園小朋友以及雲林監獄小提琴班，共52位演出者及志工參與攜手演出，透過藝術與生命教育傳遞關懷與希望。

本次「弦音共鳴 樂見希望」活動，演出者包含嘉義市民管絃樂團帶來精彩演奏外，慈光幼兒園25位小朋友也以純真歌聲，與雲林監獄小提琴班攜手演出獻上祝福。透過專業樂團與收容人同台交流，不僅展現監所藝文教化成果，更讓收容人在音樂學習過程中培養專注力、紀律與自信心。

雲林地檢署檢察長林秀敏致詞表示，司法保護工作的目的，不僅在於矯正偏差行為，更重要的是協助每一位曾經迷失方向的人重新看見自己的價值與未來。今天有來自樂團、學校、醫療及社會各界的朋友共同走入監所，用音樂傳遞關懷與祝福，希望每位收容人都能感受到這份溫暖與接納，在心中播下希望的種子，進而激發改變的勇氣與動力，為未來重新出發奠定良好基礎。

雲林監獄典獄長戴明瑋也說，特別感謝紀鎧齡博士十餘年來持續投入監所藝文教化工作，以音樂播撒希望種子，長期支持雲林監獄教化工作，為收容人帶來改變與成長的力量。

活動另特別邀請嘉義基督教醫院陳重光牧師及總統教育獎得主、全盲小提琴家蕭琮祐老師分享生命故事。兩人分別以自身經歷勉勵收容人，即使曾歷經挫折與困境，只要勇於改變、堅持信念並心懷希望，仍能找到人生方向與價值，擁有重新出發的機會。未來將持續結合各界資源推動柔性司法、更生保護及復歸支持工作，透過教育、藝文與關懷力量，陪伴收容人重建自我、穩健復歸。