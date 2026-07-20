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鞋櫃發霉飄酸味？收納師曝「玄關必丟3雜物」第2個超多人中招

▲▼ 玄關,鞋櫃,大門。（圖／記者王麗琴攝）

▲維持玄關如飯店般清爽的秘訣，在於果斷移出未穿著的鞋子、過期郵件與損壞雨傘，只留下最核心的機能與美感。（圖／記者王麗琴攝）

記者張芳瑜／綜合報導

台灣的氣候潮濕多雨，特別是遇上梅雨季或午後雷陣雨，玄關往往成為家中最容易累積濕氣與雜物的重災區。一進門，潮濕的空氣夾雜著混亂的視覺感，不僅影響心情，更容易讓玄關成為黴菌滋生的溫床。根據日本網站《Trill》文章中整理收納專家表示，想要維持優雅且無負擔的居家門面，關鍵並不在於添購多少收納神器，而是要學會「拒絕」讓特定雜物在玄關落地生根，以下整理出三大必須立刻移出的玄關毒瘤，幫你找回清爽的進門儀式感。

關鍵一：斷開潮濕發霉源，鞋櫃只留「當季與常穿」

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在台灣高溫高濕度的環境下，玄關如果散落一地沒在穿的鞋子，不僅視覺擁擠，更會吸附空氣中的水分而開始發霉。想要改善這種情況，並非強求玄關「一鞋不留」，而是要把「不常穿」的鞋子徹底收進鞋櫃。如果鞋櫃已經塞滿，代表你需要來一場無痛斷捨離，果斷捨棄那些早已磨損、不再合腳的舊鞋；至於日常常穿的便鞋，只要在出門前順手排列整齊，就能在維持生活便利性的同時，維持視覺上的體面。

關鍵二：防堵雜亂資訊流，落地即分類的信件美學

台灣人的信箱每天總是塞滿各種建案傳單、賣場DM或過期帳單，許多人習慣一進門就順手把這些紙張堆在鞋櫃上，想著「晚點再看」，結果往往就是堆成小山，生活感與雜亂感瞬間倍增。請建立一個新習慣：在進門的當下，立刻決定這些紙本的去留，不需要的傳單直接丟進回收桶。若有常用的折價券或通知單，建議在玄關大門上使用磁吸式收納盒進行集中管理，出門時順手一拿，方便又美觀。

關鍵三：終結雨季附屬品，告別骨折傘與塑膠傘山

台灣颱風多、雨勢急，大家手邊難免有幾把在便利商店臨時購買的便宜塑膠傘，甚至堆積了幾把骨架扭曲變形、傘布破損的「骨折傘」，這些壞掉的傘具堆在玄關，只會成為佔用空間的無用垃圾。請給自己設定一個明確的清理期限，將這些損壞的傘具徹底回收。玄關不是雜物的避難所，唯有果斷清空，才能讓雨天的出門心情更加輕盈。

在地生活提案：打造抗潮防霉的舒心門面

針對台灣潮濕的氣候特色，建議可以在清空玄關後，進行一場微小的生活升級。首先，在鞋櫃與玄關角落放置環保除濕盒或珪藻土吸濕包，有效降低霉味。其次，與其囤積大量廉價、易壞的便利商店塑膠傘，不如投資一兩把台灣在地品牌、兼具抗風與高顏值的質感晴雨傘，並搭配瀝水美觀的窄身傘架。這不僅能大幅減少玄關的視覺雜亂感，更能讓你在每個下雨的出門時刻，依然保有優雅與自信。

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關鍵字：

玄關鞋櫃發霉收納雜物

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