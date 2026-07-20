冷氣也要洗澡？AI空調時代來了　聲寶兩大功能解決現代家庭痛點

▲隨著消費者對健康與生活品質愈來愈重視，現代空調的角色早已不只是降溫設備。（圖／聲寶提供，下同）

消費中心／綜合報導

你洗的是濾網 冷氣髒的卻是另一個地方

夏天一到，冷氣成為每個家庭不可或缺的生活夥伴。但你是否曾經遇過這樣的情況：冷氣開久了開始出現異味，甚至讓人打噴嚏、鼻子過敏；又或者一家人對溫度需求不同，遙控器總是在你調高、我調低之間來回爭奪？

隨著消費者對健康與生活品質愈來愈重視，現代空調的角色早已不只是降溫設備，而是兼顧潔淨、舒適與智慧生活的重要家電。近年來，具備自體清潔與AI智慧調節功能的空調產品逐漸成為市場新趨勢，也成為許多家庭換機時的重要考量。

深耕台灣家電市場多年的聲寶，近期推出全新聲寶星幸福空調系列，透過「內外獨立式急凍雙洗淨」與「AI體感舒適自動調整溫溼度」兩大核心技術，希望解決消費者最在意的冷氣清潔與溫度舒適問題，讓空調從單純吹冷風，進化成真正懂生活的智慧家電。

▲全新聲寶星幸福空調系列，透過「內外獨立式急凍雙洗淨」與「AI體感舒適自動調整溫溼度」兩大核心技術，希望解決消費者最在意的冷氣清潔與溫度舒適問題。

冷氣不是愈冷愈好 看不見的髒污才是隱藏問題

許多人習慣定期清洗濾網，卻忽略冷氣內部蒸發器才是最容易累積灰塵、水氣與髒污的地方。當蒸發器長時間處於潮濕環境，容易產生異味，甚至影響空氣品質。尤其家中有孩童、長輩或過敏體質成員時，更容易感受到差異。

因此近年高階空調市場開始出現「自體清潔」技術，希望減少髒污堆積與人工清洗頻率。

聲寶空調搭載的「急凍雙洗淨」功能，透過先急速降溫結霜，再快速融冰沖洗的方式，協助帶走附著於蒸發器表面的灰塵與髒污，並搭配後續乾燥程序降低內部濕氣殘留，讓冷氣內部維持更潔淨的運作環境。對現代家庭而言，冷氣不只是吹得涼，更要吹得乾淨、吹得安心。

▲許多人習慣定期清洗濾網、擦拭機體，卻忽略冷氣內部蒸發器才是最容易累積灰塵、水氣與髒污的地方。

全家不用再搶遙控器 AI開始接手溫度管理

除了潔淨問題，另一個家庭常見場景就是「溫度大戰」。有人怕熱，有人怕冷；有人剛運動回家想調到22度，有人卻覺得25度最舒服。結果往往是冷氣溫度不斷被修改，不但影響舒適度，也增加能源浪費。

隨著AI技術逐漸導入家電產品，空調也開始從被動接受指令，進化成主動調節環境。

聲寶AI體感舒適自動調整功能，可依據室內溫度變化與運轉狀況，自動調整送風與冷房節奏，減少忽冷忽熱的不適感，維持更穩定的室內溫濕度環境。對於長時間待在家中的家庭、遠距工作族群，以及夜間睡眠需求較高的消費者而言，穩定舒適的溫度體驗，往往比單純追求快速降溫更重要。

從降溫設備升級為生活管家

根據市場觀察，消費者近年選購空調時已不再只看冷房能力，而是更重視是否節能、省電、容易保養，以及能否提升居家生活品質。從自體清潔到AI智慧控制，空調產品正朝向更健康、更智慧、更人性化的方向發展。

聲寶此次將內外獨立式急凍雙洗淨與AI體感舒適技術整合於空調產品之中，不只是功能升級，更反映出現代家庭對健康空氣與舒適生活的全新期待。當冷氣開始會自己清潔、自己調整溫度，消費者追求的已不只是涼爽，而是一種更輕鬆、更安心的居家生活方式。