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手機市場一片低迷！Google Pixel 銷量逆風飆升16% 成黑馬

▲▼ GOOGLE PIXEL 10A 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲ NVIDIA 執行長黃仁勳也是 Pixel 手機的使用者，尤其點名簡潔的系統介面。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

受記憶體缺貨引發的漲價浪潮影響，今年手機市場買氣十分低迷。研調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，2026 年第二季全球手機市場再度萎縮，出貨量年減 11%，創下 2013 年以來的新低點。然而在整體市況低迷之際，Google Pixel 卻逆勢崛起，成為少數銷量大幅成長的手機品牌。

Google 創主流手機品牌最大出貨量漲幅

Counterpoint Research 數據顯示，Google Pixel 今年第二季全球出貨量較去年同期大幅成長 16%，是表現最亮眼的品牌之一。相較之下，蘋果僅年增 3%、華為成長 6%，而小米、OPPO、vivo 等品牌更面臨雙位數的衰退，Google 成為一大亮點。分析師認為，Google 在成熟市場表現亮眼，主要歸功於 Pixel 10 與 Pixel 10a 兩款主力機型。

不只全球市場，Google 在台灣也迅速竄起，截至今年六月，國內市占率已達到 4.2%、穩居全台第五大手機品牌。其中又以 Pixel 10a 最受台灣消費者青睞，6 月份 256GB 版本全台買氣狂飆 30%，甚至連續兩個月擠進台灣前 20 大熱銷榜單，創下自 Pixel 3 在台開賣以來的最佳成績，顯見 Google 已逐步進入主流市場。

台灣連鎖通路業者傑昇通信的第一線觀察指出，Google Pixel 10a 在維持親民定價的同時，陸續下放旗艦級的生成式 AI 功能，讓消費者不必花大錢也能體驗最新技術，因此成功吸引對 AI 有興趣且注重預算的小資族群。

→雲端空間縮水！Google 發通知：手機 4 項目不再「無限備份」
→Google 官網意外爆雷 Pixel 11！新顏色、相機島變化全曝光

Google Pixel 11 下月發表，Pixel 10 進入出清期

延續 Pixel 10 系列的好氣勢，Google 即將於 8 月 13 日推出新一代 Pixel 11 系列，主打支援 Gemini Intelligence 帶來豐富的代理式 AI 功能，並預計於 12 日搶先在台灣官網開放預購。不過受記憶體成本上揚影響，外媒爆料 Google 恐將 Pixel 11 系列全線改為 256GB 容量起跳，入門售價可能因此調漲約 100 美元（約新台幣 3,215 元）。若預算有限，目前 Pixel 10 系列在通路普遍已有超過 25% 的降幅，如 Pixel 10 (128GB) 通路報價已降至 16,990 元（相較原價 26,490 元相當於打 65 折），消費者可依自身需求在最新功能與預算間進行權衡。

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