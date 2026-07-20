桃園大停水！明早上8時起「21小時沒水用」　範圍一次看

▲桃園將在7月21日上午8時起至22日05時，停水21小時。（示意圖／記者許力方攝）

文／CTWANT

桃園民眾看到記得儲水！台灣自來水公司公告，第二區管理處為降低漏水風險提升供水穩定，辦理「石門場內幼獅供水系統改善工程」，將於7月21日8時起7月22日5時止，時長總計21小時，請民眾預先儲水備用。

桃園市經濟發展局也透露，為儘早提供用水需求，將持續督促台灣自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水戶數約1萬5588戶。

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停水影響時間：2026年7月21日08時至2026年7月22日05時，總計21小時。

停水原因：既有出水管線改接供水幹管（∮600mm），可有效降低管中壓力減少破管發生。

停水區域如下：

楊梅區上田里、仁美里、員本里、大同里、新榮里、梅溪里、楊明里、楊梅里、水美里、永平里、瑞原里、雙榮里、青山里、高上里、高山里、高榮里（皆含周邊鄰近巷弄）；平鎮區宋屋里、鎮興里、雙連里、高雙里（皆含周邊鄰近巷弄）；新屋區九斗里、埔頂里、清華里、頭洲里（皆含周邊鄰近巷弄）。

台灣自來水公司提醒，民眾請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。在停水期間，民眾請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞；另外，建築物自來水進水口低於地面之用戶，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生虹吸污染。

台灣自來水公司表示，將盡量縮小停水範圍及時間，造成不便，敬請見諒；屆時作業完成後，即恢復供水，管線末段即高地區域，可能會有較延遲復水現象，也請諒察。

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