遺囑「存在LINE」有法律效力嗎？　律師急喊不！曝合法做法

▲把遺囑存在LINE記事本，有法律效力嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會將遺囑打在電腦上，並存成word檔，或者直接寫在LINE的記事本上，但這樣的內容有效力嗎？律師蘇家宏表示，必須「本人自己親筆寫完內容後，在遺囑最後親筆簽名，註明立遺囑日期（年月日）」，這樣才合法有效。

手機裡的遺囑有效嗎？

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如果自己寫好遺囑，打在電腦裡，還用word檔印出來，同時存了一份在LINE的記事本裡，這樣具備效力嗎？蘇家宏表示「這樣絕對是不可以的」，雖然把感情存下來很好，但這樣並沒有法律效力」。

蘇家宏說，「你趕快把那個LINE拿出來，你再拿一張紙、一枝筆，然後再抄一遍，記得簽名寫年月日，從頭到尾都是你自己手寫喔，然後呢，錄影自己再錄一下，哎～這個是我寫的」。

蘇家宏還說，「這剛開始起心動念的時候，有LINE啊、有Word啊，不管怎樣，打下來，那個是代表你剛開始的感情，而當你書寫的時候，你大概可以做一些調整」。他相信在感情、法律都具備的情況下，家庭會溫暖，「會照著你的想法去分配財產」。

律師教「自書遺囑」正確做法

最後蘇家宏強調，「自書遺囑，本人自己親筆寫完內容後，在遺囑最後親筆簽名，註明立遺囑日期（年月日）才是一份合法有效的遺囑喔！只用打字、訊息等電子紀錄寫遺囑是不行的喔！」

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