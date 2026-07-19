「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

▲臭豆腐大排長龍。（圖／翻攝臉書／我是新店人）



記者柯振中／綜合報導

玉里橋頭臭豆腐今年爆紅以後，選址碧潭開設新分店，儘管評價兩極，但仍阻擋不了饕客的熱情。有在地民眾近日分享照片，提醒「千萬不要11點開門以前去排」，驚人的人潮畫面曝光，瞬間受到大量討論。

別在開門前先排隊 避開人潮省時等候

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這位民眾近日在臉書社團「我是新店人」分享排隊心得，提醒民眾不要11點開門前到現場排隊，因為這個時間點不但大排長龍，且除了領取前幾號號碼牌的顧客外，通常仍需要久候。

民眾也舉例，他12點到場領取號碼牌、2點過後再到現場點餐，這樣一來可以省下許多等候的時間。而從民眾張貼的照片也可以看見，臭豆腐店的門口排起了長長的隊伍，甚至一路排到對面的騎樓，可見人氣有多高。

排隊畫面掀熱議 網讚人氣帶動商圈

對此，許多網友則留言回應，「活絡商圈，責任很大啊」、「台灣人喜歡排隊吃臭豆腐」、「本店跟花蓮的都吃過，是真的好吃，過兩天來去碧潭吃看看」、「台灣人就愛排隊」、「碧潭西岸起死回生唯一的希望」、「吊橋對岸經濟真的需要活絡，況且獨立在岸邊的一家店，影響沒那麼大啦！」

開幕隔日遭稽查 臭味爭議仍擋不住人潮

事實上，玉里橋頭臭豆腐碧潭店本月3日熱鬧開張，怎料隔天環保局人員就上門稽查，並且查出「廢棄物貯存區未依規定標示」的疏失，後續也有居民崩潰指控，就連住在10樓都能聞到臭味，實在相當崩潰。不過，儘管受到非議，店家生意仍舊強強滾，可見店內餐點品質確實不差。