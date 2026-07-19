中原大學量子資訊中心攜手台大、鴻海　培育量子新世代　

▲中原大學量子資訊中心深耕高中量子教育。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學量子資訊中心攜手鴻海教育基金會、臺灣大學－IBM量子電腦中心共同舉辦「2026高中量子計算暑期學習營」，7月13日17日於台大物理系館展開為期五天的密集課程。課程由中原大學量子資訊中心黃琮暐、陳志宇、張晏瑞三位助理教授負責營隊主要課程，展現中原大學在量子科技人才培育上的深厚實力與影響力。

▲中原大學量子資訊中心助理教授張晏瑞擔任營隊講師。（圖／中原大學提供）

中原大學19日表示，課程內容橫跨古典力學基礎、近代物理、量子力學數學工具、量子電腦軟硬體架構、量子演算法、量子糾纏與量子通訊，並安排IBM Quantum系統操作，引導學生從理論概念逐步進入程式撰寫與實際應用。中原大學量子資訊中心三位教師負責營隊過半課程，循序帶領學員建立完整的量子科技知識架構。

中原大學量子資訊中心由物理學系講座教授張慶瑞主持，張慶瑞曾任台大物理系特聘教授及台大IBM量子電腦中心主任，是台灣推動量子教育的重要推手之一。張慶瑞表示：「量子科技是繼半導體之後，足以改變下一個世代的關鍵技術。我們希望讓高中生提早接觸、提早理解，為台灣儲備下一批量子人才。」

本次營隊採免費方式辦理，因報名踴躍，主辦單位將名額由原先實體40人、線上60人擴編，最終實體與線上皆各錄取60人，並提供《量子科技入門》專書供學員研讀。課程由淺入深，帶領學生認識量子位元、量子疊加與量子糾纏等核心概念，進而在IBM Quantum平台實際撰寫量子程式。營隊最後一天由張慶瑞壓軸講授「量子加AI，新文明崛起」，帶領學員展望量子科技與人工智慧結合後的未來樣貌。

中原大學多年前即前瞻布局量子科技，並購置五部常溫2 Qubits與兩部常溫3 Qubits教學用量子電腦，是台灣除台大外，唯一擁有此類頂尖教學設備的學校。近年來，中原大學持續與台大IBM量子電腦中心及鴻海教育基金會合作，並連續多年參與協辦高中量子計算暑期營隊，將量子教育資源向下扎根。

中原大學表示，面對量子科技快速發展，人才培育必須及早啟動。此次由量子資訊中心三位教師擔綱主要課程，正是學校長期投入量子教育與師資培育的成果展現。未來，中原大學量子資訊中心將持續透過人才培育、課程開發與跨校跨界合作，為臺灣奠定迎向量子世代的人才基礎。