快訊／台灣大道建築大樓晚間大火！6人受困頂樓「揮手求救」

記者游瓊華、柯振中／台中報導

台中市中區台灣大道一段一處建築大樓19日晚間9點19分發生火警，現場3樓竄出大量濃煙，消防局獲報後立即派遣大批人車趕赴搶救。初步確認有6名民眾受困頂樓安全區等待救援，目前暫無傷亡消息，消防人員正持續搜救，並確認室內是否還有其他受困者。

▲台中建築大樓晚間大火。（圖／民眾提供）



消防局表示，火警發生於中區台灣大道一段的建築物，該建築為5層樓鋼筋混凝土（RC）結構，起火點疑位於3樓，現場濃煙不斷竄出，消防人員到場後立即佈線灌救，同步展開人命搜索及疏散作業。

6人受困頂樓 消防持續搜救確認

消防局指出，初步清查，頂樓安全區共有6名民眾受困，包括2名男性及4名女性，消防人員正協助安全撤離，同時持續搜索建築內部，確認是否仍有其他人員受困。

▲▼台中建築大樓晚間大火，民眾（紅圈處）揮手求救。（圖／民眾提供）



消防出動14車29人 起火原因待查

消防局於晚間9點19分接獲報案後，立即派遣第七大隊及中區、中山、中港、信義、北屯、大誠、文昌分隊、特搜大隊、第三大隊等單位前往救援，共出動14輛各式消防車、29名消防人員，由第七大隊組長黃世滄擔任現場指揮官。

▲▼台中建築大樓晚間大火，現場救援工作持續進行當中。（圖／民眾提供）



截至目前，消防人員仍持續搶救中，詳細起火原因及是否有其他傷亡情形，仍待火勢撲滅後進一步調查釐清。附近住戶表示，火警發生時她人在家裡，先聞到燒焦味後立即下樓，隨後發現對面已有火光。他指出，起初火勢並不大，但沒多久就迅速擴大，現場濃煙不斷竄出。

住戶目擊火勢擴大 頂樓一度有人揮手待援

另有目擊民眾指出，火警發生後，消防人員出動雲梯車展開救援，當時還看見頂樓有受困民眾揮手求救。至於起火建築內的住戶情況，他表示，印象中對面住有一名年長女性，疑似另有一名看護陪同，平時幾乎每天都會有車輛前來接送復健，但詳細情形並不清楚。

▲▼台中建築大樓晚間大火，民眾（紅圈處）揮手求救。（圖／民眾提供）

