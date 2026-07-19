黨主席賴清德授戰旗　黃世杰：團結迎戰讓心桃園動起來

▲民進黨提名桃園市長參選人黃世杰，接受黨主席賴清德授戰旗。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨全國黨員代表大會19日召開，黨提名桃園市長參選人黃世杰接受黨主席賴清德授戰旗表示，今年4月接受黨提名戰桃園後，就不斷透過掃街、基層座談會等各項活動走訪桃園各行政區，與市民朋友面對面交流，並以「心桃園、動起來」為競選主軸，期廣大民意支持，贏得勝選。

黃世杰說，距選舉投開票日只有4個多月，接下來也會和其他縣市候選人加強合作，北北基桃、桃竹苗都是緊密連結的共同生活圈，民眾每天跨縣市通勤、就學、就醫、消費已是生活常態。因此，公共建設、交通運輸、社會福利等政策，都不能只用單一城市的角度思考，而是要透過區域合作，共同提升生活品質。

▲民進黨提名桃園市長參選人黃世杰，接受黨主席賴清德授戰旗。（圖／黃世杰服務處提供）

黃世杰指出，目前各縣市候選人團隊已就相關議題展開密切討論，希望提出更多跨縣市合作方案，相關政策內容很快就會向社會大眾公開。他也透露，未來除了政策合作之外，跨縣市合體宣傳活動也已積極籌備中，希望透過團隊合作，展現民進黨執政團隊攜手建設北台灣的決心，也請市民朋友拭目以待。

黃世杰強調，選舉不是為了個人，而是為了桃園的未來，接下戰旗後，將以更謙卑、更堅定的態度投入每一天的選戰，持續深入基層、傾聽民意，與桃園隊並肩前行，爭取更多市民認同。他相信，只要大家團結一致，共同努力，就能讓桃園重新動起來，打造一座更幸福、更宜居、更有競爭力的城市。