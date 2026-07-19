　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

黨主席賴清德授戰旗　黃世杰：團結迎戰讓心桃園動起來

▲黨主席賴清德授戰旗，黃世杰：團結迎戰

▲民進黨提名桃園市長參選人黃世杰，接受黨主席賴清德授戰旗。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨全國黨員代表大會19日召開，黨提名桃園市長參選人黃世杰接受黨主席賴清德授戰旗表示，今年4月接受黨提名戰桃園後，就不斷透過掃街、基層座談會等各項活動走訪桃園各行政區，與市民朋友面對面交流，並以「心桃園、動起來」為競選主軸，期廣大民意支持，贏得勝選。

黃世杰說，距選舉投開票日只有4個多月，接下來也會和其他縣市候選人加強合作，北北基桃、桃竹苗都是緊密連結的共同生活圈，民眾每天跨縣市通勤、就學、就醫、消費已是生活常態。因此，公共建設、交通運輸、社會福利等政策，都不能只用單一城市的角度思考，而是要透過區域合作，共同提升生活品質。

▲黨主席賴清德授戰旗，黃世杰：團結迎戰

▲民進黨提名桃園市長參選人黃世杰，接受黨主席賴清德授戰旗。（圖／黃世杰服務處提供）

黃世杰指出，目前各縣市候選人團隊已就相關議題展開密切討論，希望提出更多跨縣市合作方案，相關政策內容很快就會向社會大眾公開。他也透露，未來除了政策合作之外，跨縣市合體宣傳活動也已積極籌備中，希望透過團隊合作，展現民進黨執政團隊攜手建設北台灣的決心，也請市民朋友拭目以待。

黃世杰強調，選舉不是為了個人，而是為了桃園的未來，接下戰旗後，將以更謙卑、更堅定的態度投入每一天的選戰，持續深入基層、傾聽民意，與桃園隊並肩前行，爭取更多市民認同。他相信，只要大家團結一致，共同努力，就能讓桃園重新動起來，打造一座更幸福、更宜居、更有競爭力的城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因：不是濕疹也非黴菌
巧虎「不是老虎」震驚1.2萬人！官方留言了　一票喊：還我童年
快訊／《傳說對決》APL台灣再奪冠！　DCG誓言「開啟大滿貫
快訊／富邦勇士3冠傳奇洋將宣布退役
快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
快訊／台中建築大樓晚間大火！民眾受困頂樓「揮手求救」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨主席賴清德授戰旗　黃世杰：團結迎戰讓心桃園動起來

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

探視反毒油絕食藍青年　鄭麗文嗆：賴清德放下保護綠友友的想法

快訊／沒有王定宇！湧言會獲奧援驚險保1席中常委　新潮流大贏家

民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　國民黨團：對全台灣人公然挑釁

潘孟安揮手甩記者麥克風　許宇甄：代表推開毒油流向跟政府責任

潘孟安被問毒油揮手打到記者麥克風　李四川競辦要蘇巧慧道歉

毒油風暴藍綠交鋒！柯志恩挺725上街　賴瑞隆：中央地方都要負責

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

汪女兒躺爸身邊　媽喊起床！他們繼續躺還秀恩愛XD

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

黨主席賴清德授戰旗　黃世杰：團結迎戰讓心桃園動起來

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

探視反毒油絕食藍青年　鄭麗文嗆：賴清德放下保護綠友友的想法

快訊／沒有王定宇！湧言會獲奧援驚險保1席中常委　新潮流大贏家

民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　國民黨團：對全台灣人公然挑釁

潘孟安揮手甩記者麥克風　許宇甄：代表推開毒油流向跟政府責任

潘孟安被問毒油揮手打到記者麥克風　李四川競辦要蘇巧慧道歉

毒油風暴藍綠交鋒！柯志恩挺725上街　賴瑞隆：中央地方都要負責

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

慈妹解放比基尼炸超兇上圍！　「深邃事業線全露」正面激辣

中原大學量子資訊中心攜手台大、鴻海　培育量子新世代　

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

桃園置地廣場航高疑義案　都發局：初步完成行政檢核提出六點說明

黨主席賴清德授戰旗　黃世杰：團結迎戰讓心桃園動起來

郭天信戴麥揭魔咒源頭：他一直講！馬傑森「比6」：贏了有60萬

張奕上次守外野10年前！生涯首次「再見接殺」　感謝王威晨神提醒

快訊／震撼！富邦勇士3冠傳奇洋將　辛特力宣布退役

《傳說對決》APL台灣再奪冠！DCG 4：2勝BAC⋯誓言「開啟大滿貫」

昆凌喝茫認「視線是模糊的」　臉超紅...王俊凱貼心遞水

政治熱門新聞

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

快訊／潘孟安解釋推記者風波「很歹勢」　當事記者緊跟「關心健康」

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

大巨蛋又漏水　議員轟：遠雄罰不怕也修不好

郭正亮道歉來不及了！　矢板明夫不接受：誣指募款5000萬令人憤慨

藍營爆氣　潘孟安手揮記者是賴清德對毒油的回應？

潘孟安推記者？　總統府還原始末：潘秘書長對此表達不好意思

民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

藍小雞接力絕食嗆：民進黨處理毒油會死多少人？

潘孟安打到記者麥克風　藍黨團：對全台灣人挑釁

蔣萬安合體盧秀燕　讚台中第一時間掌握毒油流向

更多熱門

相關新聞

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

民進黨全代會今（19日）登場，除黨籍縣市首長參選人首次同台造勢外，也涉及黨內權力更迭的中常委改選。新潮流仍是最大贏家搶下3席、陳亭妃上次黑馬出線後，就「1人成1系」，此次改派胞妹陳怡珍仍穩穩保住中常委，反而湧言會狀況不少，傳出王定宇因線民爭議，引起黨內質疑，且鄭文婷意外落馬中執委，最後一刻爭取到邁系奧援才驚險保1，而泛賴陣營順利維持過半席次格局，也意味賴清德2028代表民進黨參選的路線相對平坦。

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

賴清德頒贈少校飛官辛柏毅褒揚令　「謝謝你，任務解除」

賴清德頒贈少校飛官辛柏毅褒揚令　「謝謝你，任務解除」

關鍵字：

賴清德戰旗黃世杰心桃園

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

今明「雨最大」　午後全台變天

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

可能有新颱風　預測路徑曝

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面