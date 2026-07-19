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萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

▲▼萬里溪堰塞湖發佈紅色警戒，萬里溪橋同步實施預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

▲萬里溪橋實施預警性封閉。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

萬里溪堰塞湖已達警戒水位，交通部公路局表示，考量夜間水位監看視線不良，將於今天晚間10時至明天早上6時進行預警性全面封橋，並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲情況，滾動調整封橋時間。

公路局表示，依萬里溪堰塞湖中央防災應變中心第12次情資研判會議結論，並配合林保署於16日發佈萬里溪堰塞湖紅色警戒，已完成於萬里溪橋南北二端實施預警性封橋，封橋初期將採南、北向車道各留設一內側車道提供一般車輛通行，並於橋梁兩端設置水位監看警戒人員。

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道路封閉替代路線如下：

一、南下車輛(由花蓮市往光復、瑞穗、玉里及台東方向)：

1. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路往玉里或台東。

3. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

二、南下車輛(由壽豐往光復、瑞穗、玉里、台東方向)：

1. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線→右轉台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路→玉里或台東。

3. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

三、北上車輛(由玉里、瑞穗往光復、花蓮市方向)：

1. 玉里、瑞穗→台9線花東公路→光復→台11甲光豐公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

四、北上車輛(由台東、玉里往光復、花蓮方向)：

1. 台東→台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

2. 台東→台9線安通→右轉台30線玉長公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，應避免進入山區道路，並持續注意道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施。

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