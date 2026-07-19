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手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因：不是濕疹也非黴菌

▲▼一名患者連續抓手背3年，結果長出一層「盔甲」。（圖／翻攝臉書／吳仁欽皮膚科）

▲一名患者連續抓手背3年，結果長出一層「盔甲」。（圖／翻攝臉書／吳仁欽皮膚科）

記者柯振中／綜合報導

一名女子手背反覆搔癢長達3年，深咖啡色斑塊越抓越厚，擦藥、吃藥始終不見改善。皮膚科診所院長吳仁欽指出，患者原以為是濕疹或黴菌感染，實際診斷卻是「慢性單純性苔癬」，若持續搔抓，皮膚會因反覆刺激逐漸增厚、色素沉澱，甚至形成如「盔甲」般的硬厚斑塊，導致藥物難以滲透，治療效果也大打折扣。

女子抓癢3年沒改善　手背竟形成厚重「盔甲」

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吳仁欽分享，一名女子手背長期出現一塊深咖啡色且奇癢無比的斑塊，症狀已持續3年多，期間曾接受擦藥及口服藥物治療，但始終沒有改善。進一步檢查後發現，問題並非濕疹或黴菌感染，而是慢性單純性苔癬。

他表示，患者病灶形成原因並不複雜，可能最初只是遭蚊蟲叮咬或輕微皮膚過敏，引發搔癢，但因反覆抓癢形成惡性循環，導致皮膚不斷受到刺激，最後啟動防禦機制，使角質層愈來愈厚、顏色也愈來愈深，逐漸形成像「盔甲」般的厚硬斑塊。

反覆搔抓陷惡性循環　角質增厚讓藥膏難發揮效果

吳仁欽指出，當皮膚增厚到一定程度後，外用藥膏往往難以穿透角質層，因此即使持續擦藥，也可能看不到明顯改善，真正需要的是先改善皮膚增厚的問題，而不是一味更換藥物。

他說，局部類固醇注射是相對簡單且有效的方法，可讓增厚的皮膚逐漸恢復正常。不過，由於患者擔心打針，因此改採冷凍治療，透過低溫逐步破壞過度增生的角質層，每次治療約可改善2至3成，預估持續治療3至4個月，就有機會讓困擾多年的病灶逐漸消退。

醫師：治療關鍵在正確診斷　避免越抓越嚴重

吳仁欽提醒，慢性單純性苔癬的治療重點，在於打破「愈癢愈抓、愈抓愈癢」的惡性循環，並依患者情況選擇適合的治療方式。他強調，皮膚疾病治療並非一味使用藥物，而是必須先確認真正病因，才能對症下藥，否則即使長期治療，也可能因診斷錯誤而延誤病情。

 
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