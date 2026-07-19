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南消強化繩索救援戰力　西港分隊實境操演提升義消專業

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防及義勇消防人員特殊災害救援能力，台南市消防局第三大隊西港分隊近日辦理義消繩索救援訓練，課程涵蓋固定點選擇與確保、繩索架設及拖拉系統等核心技術，透過理論講解、器材操作與情境模擬，提升義消救援技術及團隊協作能力。

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，近年極端氣候影響，天然災害型態日益複雜，山域、高低落差地形及特殊環境救援案件增加，消防及義消人員執行繩索救援勤務的機會也隨之提高，因此平時須透過扎實訓練，熟悉各項裝備及救援系統。

本次訓練著重拖拉系統操作，以及固定點選擇與確保，內容包括滑輪系統配置、機械利益原理、不同倍率拖拉系統運用，以及天然、人工固定點的選擇原則、架設方式與備援系統配置。

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

參訓人員透過實際架設及反覆操作，熟悉如何依照現場環境與救援需求，選擇適當的繩索系統，同時落實風險評估及交叉確認機制，確保系統安全，並提升有限人力下的傷患搬運效率。

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

第三大隊長吳獻宗表示，警義消人員平時應持續反覆練習繩索救援技術，才能在災害發生時迅速應變，有效保障救災人員及受困民眾安全。

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，消防局除持續充實救災裝備、精進專業訓練外，也積極強化義消人員各項救援技能，提升大台南面對不同災害的應變及處置能力。

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲呼籲，暑假期間從事登山、溯溪及戶外活動前，應做好行程規劃，留意天候變化與環境風險，並將行程告知親友；如遇緊急事故，應立即撥打119，或善用消防防災e點通APP求援，共同建立正確防災觀念。

▲台南市消防局西港分隊辦理義消繩索救援訓練，強化特殊災害救援能力。（記者林東良翻攝，下同）

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