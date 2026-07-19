　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

▲萬里溪橋封閉，南、北向替代道路示意圖。（圖／公路局提供）

萬里溪橋封閉，南、北向替代道路示意圖。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

萬里溪堰塞湖持續紅色警戒，公路局東區養護工程分局及花蓮工務段針對萬里溪橋南北二端實施預警性封橋，封橋初期將採南、北向車道各留設一內側車道提供一般車輛通行（嚴禁逗留），並於橋梁兩端設置水位監看警戒人員。考量夜間水位監看視線不良，19日晚間22時至明日早上6時進行預警性全面封橋（如水位有明顯上漲將維持全面封橋），並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲境況，滾動調整封橋時間。

公路單位已規劃於發布紅色警戒道路封閉時相關替代路線如下： 

[廣告]請繼續往下閱讀...

建議改道路線如下(替代路線請用路人依往、返地點分流行駛)：

一、南下車輛(由花蓮市往光復、瑞穗、玉里及台東方向)：

1. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。
2. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路往玉里或台東。
3. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

二、南下車輛(由壽豐往光復、瑞穗、玉里、台東方向)：

1. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線→右轉台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。
2. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路→玉里或台東。
3. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

三、北上車輛(由玉里、瑞穗往光復、花蓮市方向)：

1. 玉里、瑞穗→台9線花東公路→光復→台11甲光豐公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。
四、北上車輛(由台東、玉里往光復、花蓮方向)：
1. 台東→台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。
2. 台東→台9線安通→右轉台30線玉長公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

用路人可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

台鐵明午前全線正常行駛　下午視堰塞湖水位滾動調整

萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因：不是濕疹也非黴菌

談戀愛老是內耗？日媒曝「長跑情侶」3個低調習慣　不當黏人精反而更被疼

不追流量了！插畫家閉關半年醒悟：我可以是任何東西

松山機場雷雨當空暫停地面作業　部分航班恐延誤

自備益生菌！她買早餐「請老闆幫忙丟進去」　下秒見1舉動傻眼了

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

等紅燈遭撞！高雄雙載情侶骨折　毒駕男被搜出21顆喪屍煙彈

(無字)畫面曝！台中男把台灣大道當賽道　連環撞「公車慘遭鏟進BRT站」

台中男把台灣大道當賽道釀追撞　公車遭鏟進BRT站！驚悚畫面曝

潘孟安推開記者

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝　在地人曝排隊秘訣

堰塞湖紅色警戒！萬里溪橋今晚10時全面封橋　駕駛人請改行替代道路

快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

台鐵明午前全線正常行駛　下午視堰塞湖水位滾動調整

萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因：不是濕疹也非黴菌

談戀愛老是內耗？日媒曝「長跑情侶」3個低調習慣　不當黏人精反而更被疼

不追流量了！插畫家閉關半年醒悟：我可以是任何東西

松山機場雷雨當空暫停地面作業　部分航班恐延誤

自備益生菌！她買早餐「請老闆幫忙丟進去」　下秒見1舉動傻眼了

「FUN!嗜100」圓滿閉幕　解鎖百種嗜好、點燃療癒商機

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓　拎名牌包嗑平價美食超反差

台灣大道建築物大火「已4人獲救」！中風老母待救援

PS5獨立新作慘被燒！開發者興奮看百則評論...全是玩家轟Sony

品味海上的每一刻　MSC榮耀號開啟專屬奢華假期

把明年春天留給最重要的人　與MSC榮耀號來趟海上之約

冬日最期待的旅程　就從MSC榮耀號開始

【鳥選之人】騎個機車 鳥寶寶突然天降安全帽是怎樣啦！

生活熱門新聞

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

HAHABABY被抓到「下架多款商品」　一點導回首頁

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

「玉里臭豆腐」碧潭店排爆！超長人龍畫面曝

吊車大王「買藍寶堅尼休旅車」當生日禮物

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

今明「雨最大」　午後全台變天

宣明智意識不清急開刀　醫：漫長問題才開始

可能有新颱風　預測路徑曝

堰塞湖仍紅色警戒　萬里溪橋今晚10時全面封橋

颱風季！　又有熱帶擾動發展

更多熱門

相關新聞

萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

萬里溪堰塞湖已達警戒水位，交通部公路局表示，考量夜間水位監看視線不良，將於今天晚間10時至明天早上6時進行預警性全面封橋，並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲境況，滾動調整封橋時間。

台鐵今全線正常行駛　萬里溪堰塞湖估傍晚達壩頂

台鐵今全線正常行駛　萬里溪堰塞湖估傍晚達壩頂

只剩30公分！萬里溪堰塞湖估下午5-6點達壩頂

只剩30公分！萬里溪堰塞湖估下午5-6點達壩頂

堰塞湖估最快明午溢流　台鐵12時前全線正常行駛

堰塞湖估最快明午溢流　台鐵12時前全線正常行駛

萬里溪堰塞湖水位狂飆　溢流時間又提前

萬里溪堰塞湖水位狂飆　溢流時間又提前

關鍵字：

堰塞湖紅色警戒萬里溪橋預警性封橋用路人替代道路

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

梅西vs.亞馬爾　超級電腦看好西班牙奪冠

吳宗憲離婚12年！吳姍儒幫辦離婚手續　本人親揭分開原因

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

毒駕1死3傷女辯用美沙酮　高大成說重話

最新運彩賠率出爐　挺西班牙封王

周曉涵PO「捷運自拍照」紅到韓國　釣出本人發聲

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

台灣大道建築物大火「已4人獲救」　1人待救援

HAHABABY被抓到「下架多款商品」　一點導回首頁

台中建築大樓晚間大火！6人困頂樓揮手求救

愛咬冰塊恐是「身體在求救」！醫師示警食冰癖

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

更多

最夯影音

更多
餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面