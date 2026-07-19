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13天12夜腳踏車環島啟程　黃絲帶愛網陪弱勢兒少勇敢逐夢

▲黃絲帶愛網關懷協會舉辦13天12夜腳踏車環島活動，19日從台南市議會正式啟程。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃絲帶愛網關懷協會舉辦13天12夜腳踏車環島活動，19日從台南市議會正式啟程。（記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導


為陪伴弱勢兒少勇敢走出舒適圈、培養面對困難的勇氣，社團法人黃絲帶愛網關懷協會舉辦「傳承不滅・騎行不止」腳踏車環島活動，19日在台南市議會正式啟程。孩子們將展開13天12夜的環台挑戰，在每日騎行中磨練毅力、培養責任感，透過團隊合作學習互助與感恩，完成一場別具生命教育意義的成長旅程。


黃絲帶愛網關懷協會多年來持續推動腳踏車環島計畫，希望透過實際行動，引導兒少勇敢迎向挑戰。長途環島不僅考驗體力與耐力，孩子們還要在每日數十公里的騎乘過程中，學習面對挫折、解決問題及彼此扶持。


從一次次踩下踏板、克服疲憊，到迎戰逆風與陡坡，孩子們在堅持與突破中建立自信，也將歷屆學長姐累積的經驗與精神持續傳承，實踐「傳承不滅、騎行不止」的活動核心價值。


協會表示，參加環島挑戰的孩子，許多來自資源相對不足的家庭，平時較少有機會接觸長途騎乘或戶外探索。透過13天12夜的環島歷程，不僅能走出台南、拓展生活視野，也能在旅途中學習珍惜所擁有的一切。


孩子們還須面對天候、體力及路況等不同考驗，在團隊生活中培養獨立思考、問題解決及人際互動能力，並從夥伴彼此鼓勵、互相照顧的過程中，累積面對未來困難所需要的勇氣與韌性。


協會指出，這項活動由台南市政府社會局指導，聯合勸募協會及全聯佩樺圓夢社會福利基金會協辦，並獲得富邦慈善基金會、國際扶輪3470地區台南腳踏車扶輪社等單位贊助支援。

▲黃絲帶愛網關懷協會舉辦13天12夜腳踏車環島活動，19日從台南市議會正式啟程。（記者林東良翻攝，下同）
各界共同投入活動所需資源，不僅協助孩子們順利踏上環島旅程，也讓他們感受到來自社會的關懷與鼓勵，知道在追逐夢想的道路上，始終有人願意陪伴、為他們加油。


協會表示，希望透過每一次環島，讓孩子明白，人生就像騎乘腳踏車，途中難免遇到逆風、陡坡與疲憊，但只要願意堅持向前、相信自己，就有機會跨越困難、抵達終點。


這趟旅程騎出的不只是環島里程，更是一段關於勇氣、希望及生命成長的故事。協會也期待社會大眾共同為孩子們加油，陪伴他們踩穩每一步，騎向更寬廣的未來。

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