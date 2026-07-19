黑幫分贓不均內鬥！21歲嫌「店面扔炸彈」遭聲押禁見

▲施男在警員面前丟擲爆裂物，隨後搭車前往派出所投案。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者劉昌松、柯振中／新北報導

新北地檢署19日表示，針對18日晚間在新北市樹林區公眾往來騎樓，涉嫌丟擲疑似土製爆裂物的21歲施姓男子，移送複訊後，認定其涉犯多項罪嫌重大。檢方指出，被告涉犯最輕本刑5年以上重罪，且高度懷疑受黑幫組織指使犯罪，縱使犯後主動投案，仍有逃亡、勾串共犯證人及反覆實施之虞，19日已依法向法院聲請羈押禁見。

施嫌涉犯五年重罪 檢方認疑有組織指使

新北地檢署針對施姓被告的重大犯行指出，檢察官訊問後認定，被告在公眾往來街道投擲具殺傷力的爆裂物，涉嫌觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條第4項持有爆裂物罪。

此外，施男也涉犯《刑法》第176條與第175條第1項以爆裂物放火燒燬住宅以外之他人所有物罪、第151條恐嚇公眾罪、第354條毀損罪、第305條恐嚇等罪，犯罪嫌疑均屬重大。

▲▼施男在警員面前丟擲爆裂物，隨後搭車前往派出所投案。周圍車輛遭波及。（圖／記者陸運陞翻攝）



檢方強調，被告所涉案件為最輕本刑5年以上的重大幫派犯罪。雖然施男案發後隨即向警方投案，但檢警專案小組研判幕後有龐大黑幫組織指使、提供爆裂物來源，因此認定其依然存在逃亡、勾串共犯與證人，以及反覆實施同一犯罪之可能性，有羈押之必要，正式向法院聲請羈押禁見。

三峽樹林黑幫紛爭 槍擊案江嫌已收押

新北地檢署嚴正表示，近來轄區內的三峽區、樹林區幫派組織紛爭不斷，接連發生開槍、投擲爆裂物等嚴重危害社會秩序的重大案件，檢方對此極為重視，已結合警政網絡成立專案小組密切偵辦。

專案小組指出，有關7月17日於佳園路三段發生的槍擊案，警方已在第一時間查獲涉案的被告江姓男子到案，並由承辦檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

針對這兩起因利益糾紛引發的重大危害治安事件，檢方重申將秉持從嚴、從速原則深入徹查，誓言連根拔起幕後黑幫勢力，以守護轄區治安與民眾人身安全。

明仁弘仁利益不均 丟擲炸彈涉內鬨

本案源於竹聯幫明仁會與弘仁會因合作詐騙案、利益分配不均引發的內鬨鬥毆。7月17日凌晨4時許，實為明仁會據點的樹林貿易公司遭江姓男子連開6槍，江男犯案後火速投案，目前案件仍在偵辦當中。

隨後明仁會不甘示弱，由施姓男子於18日晚間8時許，前往位在大安路上、實為弘仁會據點的開發公司。施男搭乘計程車抵達後，發現現場有警力駐守守望，先在對面超商用餐並與幕後人士通話，預約計程車在旁待命。

他於現場等待超過1小時，趁空隙手持土製炸彈衝至店面大喊「所有人全部離開」，隨即點燃丟擲。爆炸造成鐵門、天花板與汽車受損，所幸該處當時並未營業，未造成人員傷亡。施男犯案後隨即搭車前往樹林派出所投案，雖辯稱是因父親土地遭侵占洩憤，但檢警不予採信，全面擴大追查幕後主使。