AI晶片股暴跌「不押注輝達」！外媒點名最大贏家在台灣

▲分析師斯帕克不押注輝達，而是看好台積電。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

AI晶片族群近期出現明顯拉回，美光（Micron）、博通（Broadcom）及輝達（Nvidia）股價皆自高點回落，不過《The Motley Fool》知名分析師斯帕克（Daniel Spark）認為，市場真正擔憂的並非AI需求降溫，而是未來誰能掌握AI晶片市場的獲利能力。相較押注晶片設計商，他更看好全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC），認為其將持續受惠於AI浪潮。

AI晶片股全面修正 市場憂定價權

斯帕克指出，美光近三週股價下跌約32％，博通較52週高點回落約24％，輝達也自高點下跌約12％。他認為，市場焦點已從AI需求是否放緩，轉向未來AI晶片利潤究竟會落入哪一家企業手中。

▲分析師斯帕克不押注輝達，而是看好台積電。（圖／路透）



根據報導，中國AI公司DeepSeek正研發自有AI晶片，希望降低對輝達的依賴；OpenAI則已與博通合作推出自家AI推論晶片，各大雲端服務商也持續擴大自研晶片布局，使投資人開始擔憂晶片設計公司的定價能力是否將受到挑戰。

不押輝達博通 分析師改挺台積電

斯帕克表示，與其猜測哪一家晶片設計商最終勝出，不如直接投資台積電，因為無論是哪一方陣營，多數最先進AI晶片最終都需仰賴台積電生產，因此更有機會成為整體AI產業成長的受惠者。

第二季獲利創新高 AI需求仍強勁

台積電日前公布2026年第二季財報，營收達402億美元，年增33.7％；淨利年增77.4％，刷新歷史新高；毛利率則升至67.7％，連續四季擴張。

斯帕克指出，台積電獲利成長速度持續加快，淨利年增率已從2025年第四季35％，提升至2026年第一季58.3％，第二季更進一步來到77.4％。此外，公司預估第三季營收將達446億至458億美元，並將2026年全年營收成長預估，由原本超過30％上修至超過40％，顯示AI需求動能仍相當強勁。