　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

AI晶片股暴跌「不押注輝達」！外媒點名最大贏家在台灣

▲▼ 輝達 。（圖／路透）

▲分析師斯帕克不押注輝達，而是看好台積電。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

AI晶片族群近期出現明顯拉回，美光（Micron）、博通（Broadcom）及輝達（Nvidia）股價皆自高點回落，不過《The Motley Fool》知名分析師斯帕克（Daniel Spark）認為，市場真正擔憂的並非AI需求降溫，而是未來誰能掌握AI晶片市場的獲利能力。相較押注晶片設計商，他更看好全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC），認為其將持續受惠於AI浪潮。

AI晶片股全面修正　市場憂定價權

斯帕克指出，美光近三週股價下跌約32％，博通較52週高點回落約24％，輝達也自高點下跌約12％。他認為，市場焦點已從AI需求是否放緩，轉向未來AI晶片利潤究竟會落入哪一家企業手中。

▲▼台積電。（圖／路透）

▲分析師斯帕克不押注輝達，而是看好台積電。（圖／路透）

根據報導，中國AI公司DeepSeek正研發自有AI晶片，希望降低對輝達的依賴；OpenAI則已與博通合作推出自家AI推論晶片，各大雲端服務商也持續擴大自研晶片布局，使投資人開始擔憂晶片設計公司的定價能力是否將受到挑戰。

不押輝達博通　分析師改挺台積電

斯帕克表示，與其猜測哪一家晶片設計商最終勝出，不如直接投資台積電，因為無論是哪一方陣營，多數最先進AI晶片最終都需仰賴台積電生產，因此更有機會成為整體AI產業成長的受惠者。

第二季獲利創新高　AI需求仍強勁

台積電日前公布2026年第二季財報，營收達402億美元，年增33.7％；淨利年增77.4％，刷新歷史新高；毛利率則升至67.7％，連續四季擴張。

斯帕克指出，台積電獲利成長速度持續加快，淨利年增率已從2025年第四季35％，提升至2026年第一季58.3％，第二季更進一步來到77.4％。此外，公司預估第三季營收將達446億至458億美元，並將2026年全年營收成長預估，由原本超過30％上修至超過40％，顯示AI需求動能仍相當強勁。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐真實原因：成本有點高
脂肪肝放著不管！工程師「3血管全塞死」　醫曝最常見死因
黑嘉嘉喊他「叔叔」竟被誤會26年！　江宏恩親揭兩人真實關係
王建民對決蔡其昌緊張到手汗！原本只投1人　教練團竟不讓他下
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI晶片股暴跌「不押注輝達」！外媒點名最大贏家在台灣

約旦疏散國際機場、海港　美國大使館示警

37歲日男不倫「44歲美魔女」！殘殺母女檔棄屍　20歲女大生也慘死

女工程師離奇溺斃！「街頭裸奔」跳入寺廟旁水池　詭異行徑全錄下

中國達人秀選手淪邪教主！涉殺女信徒　多人追隨簽「身體之約」

曼谷酒吧大火再添1死！20歲妙齡女搶救1周不治　累計34死

殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」　無恥求情：別讓家人受牽連

忘摘隱形眼鏡！英女遭「寄生蟲啃食眼角膜」　右眼全失明

停火竟成救命稻草！伊朗半月狂運5千萬桶油到中國　可望進帳1900億

中國頻闖沖繩海域！日本計畫打造「無人巡邏船」　最快2032年實測

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

汪女兒躺爸身邊　媽喊起床！他們繼續躺還秀恩愛XD

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

AI晶片股暴跌「不押注輝達」！外媒點名最大贏家在台灣

約旦疏散國際機場、海港　美國大使館示警

37歲日男不倫「44歲美魔女」！殘殺母女檔棄屍　20歲女大生也慘死

女工程師離奇溺斃！「街頭裸奔」跳入寺廟旁水池　詭異行徑全錄下

中國達人秀選手淪邪教主！涉殺女信徒　多人追隨簽「身體之約」

曼谷酒吧大火再添1死！20歲妙齡女搶救1周不治　累計34死

殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」　無恥求情：別讓家人受牽連

忘摘隱形眼鏡！英女遭「寄生蟲啃食眼角膜」　右眼全失明

停火竟成救命稻草！伊朗半月狂運5千萬桶油到中國　可望進帳1900億

中國頻闖沖繩海域！日本計畫打造「無人巡邏船」　最快2032年實測

爸又無預警住院！　滅火器楊大正唱一半崩潰淚崩...全場跟著哭

快訊／本屆日本台灣形象展商機1.56億美元、增84%　防災產業含金量高

郭天信喊「基哥來一發大的」成真！　登板終結9連敗直呼九死一生

萬里溪橋晚間10時起預警性封閉　明晨視水位滾動調整

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因：不是濕疹也非黴菌

陳鏞基開轟重返游擊！明星賽終章感性發聲　讚王建民飛身寶刀未老

談戀愛老是內耗？日媒曝「長跑情侶」3個低調習慣　不當黏人精反而更被疼

南消強化繩索救援戰力　西港分隊實境操演提升義消專業

西班牙「37場不敗」戰衛冕軍阿根廷　梅西拚2連霸神話

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

小S訪問女兒到一半　Elly突嗆：一直問噁爛問題！

國際熱門新聞

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

陸客擠爆仁川機場「插隊暴衝」　韓網：蟑螂

伊朗正妹歌手「遭判鞭刑74下」 ！控妨礙風化

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

慘遭台灣超車！南韓人均GDP估逼近4萬美元

三星、SK海力士被盯上！傳美方要求分享超額利潤

美軍連7夜猛炸伊朗　川普嗆「下周更慘」炸電廠、橋樑

日版燒肉粽！20多歲女「遭墜樓男砸中」身亡

AI股暴跌不押輝達！外媒點名最大贏家在台灣

美軍2死！　伊朗炸約旦基地畫面瘋傳

加拿大牙醫消毒違規！近900人恐染愛滋病

美軍轉攻伊朗內陸　下波可能目標曝光

性侵殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」

停火反救命　伊朗狂運5千萬桶油到中國

更多熱門

相關新聞

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

台積電F20廠P3區工地今(19日)上午11時許驚傳工安意外！下包商「力昇工程」工人，在工區從事交管作業時，步行前往交管哨途中，與正倒車前往卸貨區之「昇峰工程」大貨車發生碰撞， 現場工人見狀立刻撥打119，救護車於11時31分到達現場，惟工人胸、腹遭輾壓變形，已明顯死亡故並未送醫，至於詳細肇事責任待釐清。

李顯龍夫人轉貼張忠謀勵志故事！54歲未獲升遷　56歲創台積電

李顯龍夫人轉貼張忠謀勵志故事！54歲未獲升遷　56歲創台積電

愈跌愈買！台積電股東衝294萬戶新高　聯發科週摔14%竟增2.2萬人

愈跌愈買！台積電股東衝294萬戶新高　聯發科週摔14%竟增2.2萬人

砸170萬買台積電！他驚覺「2480元是小山頂」

砸170萬買台積電！他驚覺「2480元是小山頂」

台積電領軍！亞洲4大AI股吸爆全球資金　華爾街銀彈狂灌

台積電領軍！亞洲4大AI股吸爆全球資金　華爾街銀彈狂灌

關鍵字：

台積電AI晶片輝達博通美光

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

今明「雨最大」　午後全台變天

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

可能有新颱風　預測路徑曝

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面