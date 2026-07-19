　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

探視反毒油絕食藍青年　鄭麗文嗆：賴清德放下保護綠友友的想法

▲鄭麗文探視反毒油絕食靜坐的國民黨青年。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲鄭麗文探視反毒油絕食靜坐的國民黨青年。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召人民725上凱道，國民黨北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，今（19日）上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。國民黨主席鄭麗文傍晚赴現場探視時痛批，民進黨讓人民一直暴露在食品安全危險之下，呼籲賴清德放下保護綠友友的想法，何時人民才能安心地相信油是沒問題的？

楊植斗上午率台北市議員參選人賴苡任和新北市議員參選人何元楷、基隆市議員參選人張家馨前往北市介壽派出所對面發起「絕食靜坐」抗議，預計將持續6天至7月25日，並呼籲全民響應台北市長蔣萬安的號召，於25日當天走上凱道表達訴求。

鄭麗文晚間赴現場探視並送上毛巾表示，自己今天開完會後就趕來凱道關心年輕人的身體狀況，正好遇到滂沱大雨，很擔心年輕人的身體，國民黨會搭起最簡單的棚子，讓他們防曬防雨，身為主席只能送水、防蚊液、毛巾來聲援他們。

鄭麗文批評，民進黨政府顢頇無能，讓全民無法在餐桌上安心食用，一個民選的政府卻置百姓的健康安全不顧，面對毒油事件時雙重標準，拿不出具體辦法與魄力，致癌油全面毒害台灣，喊話全民25日站出來，喚醒高高在上的民進黨政府，希望年輕人的抗議不會白費，促請中央政府正視基層民意對食安的具體訴求。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
AI晶片股暴跌「不押注輝達」！外媒點名最大贏家在台灣
男加班遇死劫！遭毒駕賓士女撞「車輛夾擊」慘死　她蹲坐路邊沒傷
快訊／王建民登板對決蔡其昌！會長一棒穿越防線　還啟用ABS挑
快訊／吳宗憲離婚張葳葳12年！吳姍儒幫辦手續　本人親揭分開內
林襄公開示愛馬傑森！　12秒片曝光
快訊／沒有王定宇！湧言會獲奧援驚險保1席中常委　新潮流大贏家
毒駕1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯用「美沙酮」　高大成說重話了
快訊／吳念庭策動雙殺守住領先！郭天信嗨到衝刺回休息室
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

探視反毒油絕食藍青年　鄭麗文嗆：賴清德放下保護綠友友的想法

快訊／沒有王定宇！湧言會獲奧援驚險保1席中常委　新潮流大贏家

民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　國民黨團：對全台灣人公然挑釁

潘孟安揮手甩記者麥克風　許宇甄：代表推開毒油流向跟政府責任

潘孟安被問毒油揮手打到記者麥克風　李四川競辦要蘇巧慧道歉

毒油風暴藍綠交鋒！柯志恩挺725上街　賴瑞隆：中央地方都要負責

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

汪女兒躺爸身邊　媽喊起床！他們繼續躺還秀恩愛XD

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

探視反毒油絕食藍青年　鄭麗文嗆：賴清德放下保護綠友友的想法

快訊／沒有王定宇！湧言會獲奧援驚險保1席中常委　新潮流大贏家

民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　國民黨團：對全台灣人公然挑釁

潘孟安揮手甩記者麥克風　許宇甄：代表推開毒油流向跟政府責任

潘孟安被問毒油揮手打到記者麥克風　李四川競辦要蘇巧慧道歉

毒油風暴藍綠交鋒！柯志恩挺725上街　賴瑞隆：中央地方都要負責

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

林智妍、李到晛約會被拍！交往3年「目擊者曝甜蜜互動」：感情真的很好

玩家實測RPG女角「反重力髮型」　網笑瘋：額頭那根是靈魂

AI晶片股暴跌「不押注輝達」！外媒點名最大贏家在台灣

快訊／林智勝強襲球直擊林英傑腳部！　郭俊麟穿陳冠宇球衣登板

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

A-Lin開唱大咖嘉賓是他！　合體R＆B男神尬嗓粉全嗨翻

脂肪肝放著不管！工程師「3血管全塞死」　醫曝最常見死因

探視反毒油絕食藍青年　鄭麗文嗆：賴清德放下保護綠友友的想法

快訊／王建民登板對決蔡其昌！會長一棒穿越防線　還啟用ABS挑戰

吳宗憲離婚張葳葳12年！吳姍儒幫辦手續　本人親揭分開內幕

頌樂吃到愛文芒果超驚訝　舉高腳和「它」比大小

政治熱門新聞

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

快訊／潘孟安解釋推記者風波「很歹勢」　當事記者緊跟「關心健康」

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

大巨蛋又漏水　議員轟：遠雄罰不怕也修不好

郭正亮道歉來不及了！　矢板明夫不接受：誣指募款5000萬令人憤慨

藍營爆氣　潘孟安手揮記者是賴清德對毒油的回應？

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

潘孟安推記者？　總統府還原始末：潘秘書長對此表達不好意思

藍小雞接力絕食嗆：民進黨處理毒油會死多少人？

蔣萬安合體盧秀燕　讚台中第一時間掌握毒油流向

各打50大板！　王婉諭：執政不要回嘴人民、在野不要只收割怒氣

潘孟安打到記者麥克風　藍黨團：對全台灣人挑釁

更多熱門

相關新聞

潘孟安打到記者麥克風　藍黨團：對全台灣人挑釁

潘孟安打到記者麥克風　藍黨團：對全台灣人挑釁

總統府秘書長潘孟安今（19日）被問及國民黨凱道反毒油行動時，揮手打到記者的麥克風，讓藍營氣炸，國民黨團書記長林沛祥抨擊，解決不了食安問題，就用手肘解決提出問題的記者，民進黨政府無能撫平民怨，就抹黑踐踏準備上街的群眾，這不僅是權力的傲慢，更是對全台灣基層人民的公然挑釁。

潘孟安打到記者麥克風　藍委：代表推開毒油流向

潘孟安打到記者麥克風　藍委：代表推開毒油流向

潘孟安打到麥克風　李四川競辦要蘇巧慧道歉

潘孟安打到麥克風　李四川競辦要蘇巧慧道歉

藍營爆氣　潘孟安手揮記者是賴清德對毒油的回應？

藍營爆氣　潘孟安手揮記者是賴清德對毒油的回應？

潘孟安被問毒油揮開記者？　藍小雞開炮

潘孟安被問毒油揮開記者？　藍小雞開炮

關鍵字：

致癌油毒油沙拉油中聯國民黨鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

今明「雨最大」　午後全台變天

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

可能有新颱風　預測路徑曝

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面