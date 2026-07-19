探視反毒油絕食藍青年　鄭麗文嗆：賴清德放下保護綠友友的想法

▲鄭麗文探視反毒油絕食靜坐的國民黨青年。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召人民725上凱道，國民黨北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，今（19日）上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。國民黨主席鄭麗文傍晚赴現場探視時痛批，民進黨讓人民一直暴露在食品安全危險之下，呼籲賴清德放下保護綠友友的想法，何時人民才能安心地相信油是沒問題的？

楊植斗上午率台北市議員參選人賴苡任和新北市議員參選人何元楷、基隆市議員參選人張家馨前往北市介壽派出所對面發起「絕食靜坐」抗議，預計將持續6天至7月25日，並呼籲全民響應台北市長蔣萬安的號召，於25日當天走上凱道表達訴求。

鄭麗文晚間赴現場探視並送上毛巾表示，自己今天開完會後就趕來凱道關心年輕人的身體狀況，正好遇到滂沱大雨，很擔心年輕人的身體，國民黨會搭起最簡單的棚子，讓他們防曬防雨，身為主席只能送水、防蚊液、毛巾來聲援他們。

鄭麗文批評，民進黨政府顢頇無能，讓全民無法在餐桌上安心食用，一個民選的政府卻置百姓的健康安全不顧，面對毒油事件時雙重標準，拿不出具體辦法與魄力，致癌油全面毒害台灣，喊話全民25日站出來，喚醒高高在上的民進黨政府，希望年輕人的抗議不會白費，促請中央政府正視基層民意對食安的具體訴求。

