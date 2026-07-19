男加班遇死劫！遭毒駕賓士女撞「車輛夾擊」慘死　她蹲坐路邊沒傷

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台中男加班遇死劫！遭毒駕賓士女猛撞「車輛夾擊」慘死　她蹲坐路邊沒受傷

▲▼ 台中豐原7車追撞，1人命危。（圖／民眾提供）

▲左男今天出門加班，未料途中遭遇意外。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區今天（19日）下午發生7部汽、機車連環追撞嚴重事故，1名左姓騎士慘遭車輛夾擊，最終造成1死3傷悲劇。據悉，左男從事水利工程，今日加班出門上班，返家途中不幸遭遇意外，檢警預計明天進行相驗，以釐清確切死因。

據了解，37歲左男未婚，是水利工程行員工，今天接獲加班通知，外出工作，下午2時許結束工程準備騎車回家，未料途中遇上憾事，1名劉女駕駛賓士車涉嫌毒駕，連撞6部汽機車，左男被車輛前後夾擊，當場失去生命跡象、滿地鮮血，送醫搶救不幸傷重不治。

▲▼ 台中豐原7車追撞，1人命危。（圖／民眾提供）

▲左男被車輛前後夾擊，送醫搶救傷重不治。（圖／民眾提供）

另外，肇事的45歲劉女無業，車禍後無明顯傷勢，她向警方辯稱自己有使用「美沙酮（戒毒管制藥物，若經快篩同樣會出現毒品陽性反應）」情形，但被驗出有4種毒品陽性反應，究竟真相為何，有待檢警進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉女警方辯稱自己有使用「美沙酮」情形。（圖／民眾提供）

警方初步調查，劉女今天下午2時許駕駛白色賓士轎車，沿豐原區中山路往中正路方向行駛，追撞前方同車道停等的2部機車（分別為39歲侯姓騎士、37歲左姓騎士）及4輛自小客車（27歲傅女、42歲廖男、43歲林男、63歲鐘男等駕駛）。

台中市消防局則在2時25分先收到iPhone智能報案，後有多通電話進線，指稱現場多車追撞，其中1部機車被夾擊，緊急派遣豐南、豐原分隊，出動6車13人前往現場搶救；事故造成左男傷重不治，以及3人受傷，劉女自己則沒受傷。

警方對劉女進行唾液檢測，呈現依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等毒品陽性反應，其餘駕駛無酒駕情勢；全案警方訊後將依毒駕致死、毒品等罪嫌，將劉女移送台中地檢署偵辦。肇事原因由交通大隊分析鑑定。

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