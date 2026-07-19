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吃芒果冰也學救命術！　安南消防設攤宣導防火、CPR一起帶回家

▲台南市消防局安南分隊結合免費芒果冰活動設置防火宣導攤位，吸引民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局安南分隊結合免費芒果冰活動設置防火宣導攤位，吸引民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日吃冰消暑，也能把防火與救命知識帶回家！台南市消防局第六大隊安南分隊，19日下午配合安南區草湖寮代天宮前廣場舉辦的「作夥來吃冰，芒果甜入心」活動設定宣導攤位，結合免費品嘗芒果冰，向民眾宣導住宅防火、防災避難、住宅用火災警報器及CPR等知識，吸引眾多親子熱情參與。

消防人員把握與民眾近距離互動的機會，透過有獎徵答、消防器材展示、防火宣導摺頁及CPR操作示範等方式，將消防安全及緊急救護知識融入社區活動，讓民眾一邊享用清涼香甜的芒果冰，一邊學習防災與自救救人的正確觀念。

▲台南市消防局安南分隊結合免費芒果冰活動設置防火宣導攤位，吸引民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員說明居家常見火災原因及預防措施，提醒民眾使用火源、電器及瓦斯時，務必遵守安全原則，外出或就寢前應再次確認火源是否熄滅、電器設備是否關閉，避免一時疏忽釀成火災。

消防人員也鼓勵民眾在家中裝設住宅用火災警報器，火災發生初期，住警器可及早偵測煙霧並發出警報，為住戶爭取逃生及應變的寶貴時間。

此外，現場同步宣導火場避難觀念，提醒民眾遇到火災時應保持冷靜，迅速避難並撥打119報案，逃離火場後切勿為拿取手機、財物或其他物品貿然折返，以降低人命傷亡及財產損失。

安南分隊也安排CPR操作示範，向民眾介紹正確的心肺復甦術觀念，希望更多市民具備基本急救能力，在緊急事件發生時，能即時伸出援手，把握搶救生命的黃金時間。

▲台南市消防局安南分隊結合免費芒果冰活動設置防火宣導攤位，吸引民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局長楊宗林表示，社區活動是推廣防火、防災及緊急救護教育的重要平台，透過結合地方宮廟及社區活動，可讓消防安全與急救觀念更貼近民眾日常生活，提升全民防災及自救互救能力。

▲台南市消防局安南分隊結合免費芒果冰活動設置防火宣導攤位，吸引民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

楊宗林指出，消防局將持續深入社區辦理多元宣導活動，讓更多民眾了解火災預防、避難逃生及基本救命術的重要性，共同打造更安全、更具韌性的生活環境。市長黃偉哲表示，市府持續推動防災教育、消防安全及全民急救宣導，希望透過多元、生活化方式，讓防火觀念與急救知識深入每位市民心中。

▲台南市消防局安南分隊結合免費芒果冰活動設置防火宣導攤位，吸引民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲呼籲，市民平時應養成良好的用火、用電習慣，定期檢查家中消防設備，也鼓勵大家學習CPR，在緊急時刻勇於伸出援手，共同提升社區防災韌性及緊急應變能力，攜手打造安全、安心的幸福台南。

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