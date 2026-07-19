民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

▲中評委改選結果出爐。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（19日）下午舉行全代會，並改選黨職。稍早中評委投票結果出爐，當選名單為：周志賢、沈震東、鄭光峰、王開玹、沈發惠、潘新傳、江肇國、薛琇穗、張茂楠、邱志偉、魏筠，共11人，主委則是邱志偉。

民進黨今（19日）下午舉行全代會，並改選黨職。民進黨員日前票選出297名票選全國黨代表，加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席及縣市長等黨公職組成的296席當然黨代表，共593名黨代表將在全代會中投票改選中執委及中評委，而今日投票總人數為585人。

其中，中央評議委員有13人登記，將選出11名中評委，並由其中1人擔任主委。稍早中評委投票結果出爐，由於婦女保障名額2席，而廖建發與鄭光峰同為48票，經投票協調後由鄭光峰當選，因此廖建發（候補1）、羅婉方（候補2）落選。

第22屆中評委當選名單為：周志賢、沈震東、鄭光峰、王開玹、沈發惠、潘新傳、江肇國、薛琇穗（女）、張茂楠、邱志偉、魏筠（女），共11名，主委則是邱志偉。

此外，第22屆仲裁委員名單包括：洪偉勝、連元龍、陳櫻琴、翁國彥、黃帝穎、劉士豪、陳英鈐、薛欽峰、羅承宗、陳韻如、張政雄，共11位。



第12屆廉政委員名單如下：邱駿彥、陳榮隆、魏千峯、薛智仁、黃智鴻、林良榮、姚孟昌、林夙慧、陳昭華、傅馨儀、廖蕙芳，共計11名。