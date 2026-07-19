巡守犬陪伴值勤近10年　童小芸：用認養讓毛孩找到家與使命

▲童小芸參加「毛孩童樂會」，推廣認養代替購買、不棄養及尊重生命理念。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

流浪犬也能成為守護社區的重要力量！台南市北區、中西區市議員參選人童小芸，自2017年擔任振興里里長後成立巡守隊，並認養4隻流浪犬擔任巡守犬，陪伴隊員執行夜間巡守勤務近10年，以實際行動推廣「認養代替購買、不棄養」理念外，19日更參加「毛孩童樂會」，宣導友善動物的理念。

童小芸表示，巡守隊成立初期，共認養4隻流浪犬加入巡守行列，也是台南較早讓認養犬成為巡守隊夥伴的里長之一。近10年來，巡守犬陪伴隊員穿梭大街小巷，參與夜間巡守，從原本無家可歸的毛孩子，成為居民熟悉的社區守護者。

隨著犬隻年齡增長，目前已有2隻巡守犬離世，現仍由「雙雙」及「小潔」持續陪伴巡守隊值勤。童小芸認為，巡守犬不僅協助守護社區，也提升居民對流浪動物認養的認同，讓更多人了解生命教育及飼主責任的重要性。

童小芸19日參加「毛孩童樂會」，活動結合親子互動、毛孩走秀及動物保護宣導，吸引不少家庭帶著毛小孩共同參與，展現人與動物共融的生活型態。童小芸指出，透過親子與毛孩共同參與活動，不僅能增進家庭互動，也能讓民眾在輕鬆氣氛中，建立尊重生命、愛護動物及不任意棄養的觀念。



童小芸表示，近年飼養毛小孩的家庭逐漸增加，也反映台灣少子化及家庭結構改變的趨勢。政府除持續推動育兒、婦幼及家庭支持政策，也應同步完善動物友善環境，兼顧家庭、兒童與毛小孩的生活需求。



童小芸說，未來將持續關注動物友善政策，支持「認養代替購買」，並推動寵物公共設施及友善活動空間，結合婦幼、親子及生命教育等面向，打造人與動物都能安心生活的共好環境。



童小芸指出，希望透過毛孩童樂會，讓更多家庭感受親子與毛小孩共同參與活動的樂趣，也讓認養、不棄養及尊重生命的理念持續向下扎根。

活動現場除了眾多毛孩參與外，日本矮雞品種的雪白寵物雞「HAPPY」（4歲多）、「奇奇」（3歲，2隻是父子關係）也在主人曾姓飼主陪同下，到場參加互動與寵物走秀，頗為吸睛。