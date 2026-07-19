毒駕1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

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毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區今天（19日）發生7車連環追撞事故，造成1名左姓騎士遭車輛夾擊慘死，另有3人受傷送醫。肇事人45歲劉姓女子被驗出有4種毒品陽性反應，現在案發後畫面曝光，劉女面容枯瘦、蹲坐路邊，辯稱自己有服用戒毒管制藥物「美沙酮」情形，警方將針對劉女說詞進一步查證釐清。國策顧問、法醫高大成也對美沙酮作用做出說明，並沉重表示「全國毒駕情形現在已經擴大，真的造成許多用路人危險，盼政府予以重視。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉女蹲坐路邊，辯稱自己昨天才使用「美沙酮」。（圖／民眾提供）

「你有沒有看到？在壓胸了（救護人員搶救患者），等一下做配合」，畫面顯示，案發後劉女在路旁人行道蹲坐，警方指著被車輛夾擊、已經失去生命跡象的左姓騎士，試圖讓劉女知道自己闖下大禍。

員警詢問是否使用毒品？劉女甩手否認，辯稱「但我有在喝美沙酮，喝了1、2個月，昨天也有喝」，員警說，美沙酮也會有毒品反應，劉女聽聞就像找到救星，連忙點頭稱「對啊！我知道！」，但實際上，現場經測，劉女竟有依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等毒品陽性反應，顯然與其說詞不符，詳細情形仍待警方釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方指著被車輛夾擊、已經失去生命跡象的左姓騎士，試圖讓劉女知道自己闖下大禍。（圖／民眾提供）

針對美沙酮，高大成指出，美沙酮目前可作為勒戒海洛因成癮使用，為合成鴉片類藥物，有緩解疼痛效用，不過對吸毒成癮性大的患者而言，美沙酮「止癮」的效果並不好，頂多達到5、60％，以前戒毒是使用Proprofol（俗稱牛奶針），為一種麻醉藥劑，但Proprofol相對價格高，現在便使用美沙酮。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲高大成指出，美沙酮目前作為勒戒海洛因成癮使用。（圖／資料照）

高大成指出，假設劉女說詞為真，真的是處於戒毒過程，通常這種患者會因為美沙酮效果不彰，偷偷使用其他毒性較小的毒品解決痛苦，又因現在取得依託咪酯比較便宜，就會找上毒販購買。

同時他也說，「這種人就是喜歡『茫』的感覺，導致戒毒很難成功，現在全國毒駕情形持續擴大，真的造成很多用路人麻煩，甚至出現死傷。」

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