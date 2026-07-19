約旦疏散國際機場、海港　美國大使館示警

▲圖為美國駐約旦安曼大使館。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國駐約旦首都安曼大使館19日表示，由於存在具體可信的威脅，約旦當局已疏散阿卡巴（Aqaba）的國際機場以及海港，「我們強烈建議所有美國公民避免前往該機場或海港」，並遵循約旦當局的各項安全指示。
大使館也持續建議所有美國公民避免前往約旦境內的軍事基地。2026年3月2日，美國國務院已下令非緊急駐約旦美國政府人員及其眷屬撤離約旦，原因是安全風險考量。
根據大使館透過社群平台X的最新發文，可採取的行動為：
1.瀏覽約旦國家安全與危機管理中心網站，了解公共安全指引，包括約旦緊急警報聲的說明。
2.避免參與所有示威活動與大型集會。
3.避免前往警力大量部署的區域。
4.密切關注當地媒體報導。
5.遵循當地當局的指示。
6.若航班受影響，請直接聯繫航空公司了解航班異動細節。
7.在與美國公開相關的地點提高警覺、保持謹慎。
8.保持低調行事。
Security Alert: U.S. Embassy Amman - July 19. 2026— U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 19, 2026
Due to a specific and credible threat, Jordanian authorities evacuated the international airport and seaport in Aqaba. We strongly advise all Americans to refrain traveling to either the airport or seaport. Continue to follow… pic.twitter.com/POmmwxYVsZ
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