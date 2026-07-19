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約旦疏散國際機場、海港　美國大使館示警

▲▼ 美國駐約旦安曼大使館。拍攝於2013年。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國駐約旦安曼大使館。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐約旦首都安曼大使館19日表示，由於存在具體可信的威脅，約旦當局已疏散阿卡巴（Aqaba）的國際機場以及海港，「我們強烈建議所有美國公民避免前往該機場或海港」，並遵循約旦當局的各項安全指示。

大使館也持續建議所有美國公民避免前往約旦境內的軍事基地。2026年3月2日，美國國務院已下令非緊急駐約旦美國政府人員及其眷屬撤離約旦，原因是安全風險考量。

根據大使館透過社群平台X的最新發文，可採取的行動為：

1.瀏覽約旦國家安全與危機管理中心網站，了解公共安全指引，包括約旦緊急警報聲的說明。
2.避免參與所有示威活動與大型集會。
3.避免前往警力大量部署的區域。
4.密切關注當地媒體報導。
5.遵循當地當局的指示。
6.若航班受影響，請直接聯繫航空公司了解航班異動細節。
7.在與美國公開相關的地點提高警覺、保持謹慎。
8.保持低調行事。

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