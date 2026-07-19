快訊／沒有王定宇！湧言會獲奧援驚險保1席中常委　新潮流大贏家

▲民進黨全國黨代表大會，黨職改選結果出爐。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨全代會今（19日）登場，除黨籍縣市首長參選人首次同台造勢外，也涉及黨內權力更迭的中常委改選，派系之間暗潮洶湧。稍早中執委選舉結果出爐，湧言會鄭文婷14票意外落馬，讓中常委選舉出現變數，但湧言會改派林智鴻、順利獲得邁系奧援驚險保1，最後新潮流當選3席，綠色友誼連線、正國會、湧言會、民主活水、蘇系、英系、妃系各自保1。

中常委選舉結果出爐，新潮流許智傑、林俊憲、簡舒培，綠色友誼連線鍾佩玲，正國會陳茂松，湧言會林智鴻，民主活水陳培瑜，蘇系張宏陸，英系王世堅，妃系陳怡珍。

中執委投票結果，鄭文婷14票意外落馬也牽動中常委改選格局，湧言會僅有2席執委，若沒有其他派系奧援，不夠當選1席中常委，泛賴陣營的正國會雖有4席，但1票要奧援民主活水，湧言會原本「保1」目標岌岌可危。

在中常委選舉緊繃之際，王定宇突然發文表示，湧言會始終以培育年輕政治人才為使命，而南台灣更是湧言會深耕發展的重要基地。因此在高雄，我們支持黃捷擔任民進黨高雄市黨部主委，也支持林智鴻擔任中常委，期盼讓更多年輕世代進入決策核心，累積歷練、承擔責任，為黨注入更多新世代的能量。

王定宇表態，湧言會改支持林智鴻擔任中常委，也暗暗預告湧言會已獲邁系奧援，稍早投票結果出爐，湧言會確實順利保1，由林智鴻搶下中常委席位。