幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨全代會今（19日）登場，除黨籍縣市首長參選人首次同台造勢外，也涉及黨內權力更迭的中常委改選。新潮流仍是最大贏家搶下3席、陳亭妃上次黑馬出線後，就「1人成1系」，此次改派胞妹陳怡珍仍穩穩保住中常委，反而湧言會狀況不少，傳出王定宇因線民爭議，引起黨內質疑，且鄭文婷意外落馬中執委，最後一刻爭取到邁系奧援才驚險保1，而泛賴陣營順利維持過半席次格局，也意味賴清德2028代表民進黨參選的路線相對平坦。

此次民進黨全代會上，共593席全國黨代表將選舉出中執委及中評委，再由30席中執委推選出10席「權力最核心」中常委，任期為兩年，理論上3席中執委能投出1席中常委，選舉結果也牽動2028總統大選佈局。

原黨內評估泛賴陣營能順利拿下7席，與非賴陣營呈現7：3格局，但中執委選舉卻出現意外，湧言會鄭文婷14票意外落馬，湧言會僅有2席執委，若沒有其他派系奧援，不夠當選1席中常委，泛賴陣營的正國會雖有4席，但1票要奧援民主活水，湧言會原本「保1」目標岌岌可危。

在中常委選舉緊繃之際，王定宇表態，湧言會改支持林智鴻擔任中常委。而林智鴻屬於「高雄湧言」，與高雄市長陳其邁關係較密切，抽換人馬、加上中評委選舉中禮讓鄭光峰，湧言會順利獲得邁系奧援、驚險保1，最後新潮流當選3席，綠色友誼連線、正國會、湧言會、民主活水、蘇系、英系、妃系各自保1。

除現在態度較曖昧的湧言會外，泛賴陣營跟非賴陣營則呈現6：3格局。泛賴陣營順利維持過半席次，也意味賴清德2028代表民進黨參選的路線相對平坦。

而有黨內人士受訪時表示，其實各派系有多少票都很清楚，有變動也只是同派系換個新面孔「民眾不會太在意」，黨主席依舊是賴清德，真正涉及黨內核心的可能還是年底大選結果，若真的能拓展地方執政版圖或搶下指標縣市，自然不會有什麼爭議，但若兵敗如山倒，主席勢必要調整路線跟戰術。