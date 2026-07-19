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37歲日男不倫「44歲美魔女」！殘殺母女檔棄屍　20歲女大生也慘死

記者王佩翊／編譯

日本奈良市月之瀨尾山名張川附近的河岸2月發現2具女性遺體，經過數月調查，警方判定其中一名死者為44歲婦人池田園美，而另一具遺體疑似就是她的20歲大學生女兒。警方認定37歲男子今北享宏涉嫌重大，目前已經依棄屍罪嫌將其逮捕，而他同時也是44歲死者的不倫對象。

根據《東海電視台》報導，日本警方指出，居住在奈良市的37歲男性上班族今北享宏，因涉嫌於2026年2月在奈良市月之瀨尾山名張川附近的河岸邊遺棄女性屍體，7月17日遭到警方逮捕。

根據調查，2具屍體被用塑膠布緊緊包裹住，而經過身分比對，初步判斷死者為住在三重縣伊賀市的44歲無業女子池田園美以及她正在讀大學的20歲長女。而嫌犯今北享宏與死者池田園美生前維持著不倫的婚外情關係。

今北享宏19日上午被正式移送法辦。搜查人員透露，今北在接受審訊時已承認部分罪行，並明確供述，「我是用我自己的休旅車載運屍體，並且獨自一人完成遺棄的。」

警方目前已經依法扣押了今北享宏名下這輛涉嫌用來運屍的作案車輛，並採集內部生物檢體。雖然目前今北僅承認棄屍罪名，但警方高度懷疑他對母女倆的死亡過程瞭如指掌，正針對謀殺方向進行深度突破。

調查指出，池田園美母女2月9日當天，還開心地與今北享宏「3人一同開車出遊」，沒想到母女倆從此人間蒸發。就在母女失蹤的隔天（2月10日），今北享宏更出現在母女住家附近，並竟然主動向警方表示，自己也聯絡不上池田，試圖製造不知情假象。

 
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