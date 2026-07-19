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台中男把台灣大道當賽道釀追撞　公車遭鏟進BRT站！驚悚畫面曝

記者游瓊華／台中報導

台中市西區台灣大道二段今（19）日下午發生驚悚連環車禍！一名59歲鍾姓男子駕駛自小客車，把台灣大道當成賽道超車，失控撞擊前車後，再強大衝擊力「擊落」一輛巨業客運公車，導致公車失控衝進BRT科博館站體，現場零件碎裂一地，共造成4人受傷送醫。

▲畫面曝！台中男把台灣大道當賽道　連環撞「公車慘遭鏟進BRT站」。（圖／民眾提供）

▲畫面曝！台中男把台灣大道當賽道，先高速撞上一輛轎車後，再撞上巨業客運，導致客運被鏟進BRT站。（圖／民眾提供）

事故發生在下午3點多，當時59歲的鍾姓男子駕駛自小客車，沿台灣大道二段外側公車專用道變換至中間快車道時，疑似車速過快，當場追撞前方50歲蔡姓女子駕駛的轎車。

▲畫面曝！台中男把台灣大道當賽道　連環撞「公車慘遭鏟進BRT站」。（圖／民眾提供）

▲現場零件散落一地，並造成5人受傷。（圖／民眾提供）

強大的撞擊力道讓兩輛轎車瞬間失控，往右側偏移，直接撞上同向行駛在專用道上、由60歲王姓男子駕駛的巨業客運公車受撞擊後，整輛車失控衝向BRT科博館站體，造成站體損壞。

這起意外共導致4人受傷，包括蔡女轎車內的15歲乘客、公車內兩名分別為49歲及61歲的乘客，以及一名正在站內候車的16歲少年，眾人多為擦挫傷，所幸均無生命危險，已緊急送醫救治。

鍾男違規行駛公車專用道部分，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款「汽車駕駛人，爭道行駛，在多車道不依規定駕車，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰」。此外，警方將詳細蒐證，交由鑑定單位或法院釐清肇因。

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