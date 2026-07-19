　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

毒駕奪命！台中7車連環撞釀1死3傷　肇事賓士女4種毒品陽性反應

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲左姓騎士慘遭車輛夾擊，送醫傷重不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區中山路今天（19日）下午發生7部汽、機車連環追撞嚴重事故，1名左姓騎士慘遭車輛夾擊，最終造成1死3傷慘劇。據查肇事人是1名45歲劉姓女子，她駕駛賓士先追撞2部停等紅燈的機車，隨後再一路衝撞另外4輛小客車，而劉女經測有4種毒品陽性反應，警方偵訊後將依毒駕致死等罪嫌移送偵辦。

警方初步調查，劉女今天下午2時許駕駛白色賓士轎車，沿豐原區中山路往中正路方向行駛，追撞前方同車道停等的2部機車（分別為39歲侯姓騎士、37歲左姓騎士）及4輛自小客車（27歲傅女、42歲廖男、43歲林男、63歲鐘男等駕駛）。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉女（紅框車輛）追撞前方停等的6部汽機車。（圖／民眾提供）

台中市消防局則在2時25分先收到iPhone智能報案，後有多通電話進線，指稱現場多車追撞，其中1部機車被夾擊，緊急派遣豐南、豐原分隊，出動6車13人前往現場搶救；事故造成左男傷重不治，以及3人受傷，劉女自己則沒受傷。

警方對劉女進行唾液檢測，呈現依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等毒品陽性反應，其餘駕駛無酒駕情勢；全案警方訊後將依毒駕致死、毒品等罪嫌，將劉女移送台中地檢署偵辦。肇事原因由交通大隊分析鑑定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
43歲6天陳鏞基明星賽開轟！超越林仲秋　改寫史上最年長全壘打
快訊／大雷雨狂炸！雙北7區一級淹水警戒
台南5寶媽與友「集體吸毒」！嬰兒毒濃度破萬...發展遲緩
快訊／綠中執委選舉　結果出爐！
台中賓士女吸4種毒！害騎士遭夾死
駭人畫面曝！罕見大規模「魚屍地獄」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男把台灣大道當賽道釀追撞　公車遭鏟進BRT站！驚悚畫面曝

毒駕奪命！台中7車連環撞釀1死3傷　肇事賓士女4種毒品陽性反應

狠父悶死兒逃死刑！竟寄恐嚇信給前妻「滅你們全族」　上訴駁回

快訊／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾　胸腹變形亡

嘉義台18線「酒醉騎士」超車不慎…遭對向自小客迎面撞　送醫不治

快訊／士林社子島驚傳浮屍！漂淡水河面載浮載沉　身分不詳

台南5寶媽「毒品換托育」！1女發展遲緩　剛產子吸毒被逮又懷孕

6天前曾遭家暴！新竹女倒臥租屋處送醫不治　男友涉傷害致死送辦

快訊／台中豐原7車連環撞！遭前後轎車夾困　男騎士送醫不治

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

汪女兒躺爸身邊　媽喊起床！他們繼續躺還秀恩愛XD

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

台中男把台灣大道當賽道釀追撞　公車遭鏟進BRT站！驚悚畫面曝

毒駕奪命！台中7車連環撞釀1死3傷　肇事賓士女4種毒品陽性反應

狠父悶死兒逃死刑！竟寄恐嚇信給前妻「滅你們全族」　上訴駁回

快訊／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾　胸腹變形亡

嘉義台18線「酒醉騎士」超車不慎…遭對向自小客迎面撞　送醫不治

快訊／士林社子島驚傳浮屍！漂淡水河面載浮載沉　身分不詳

台南5寶媽「毒品換托育」！1女發展遲緩　剛產子吸毒被逮又懷孕

6天前曾遭家暴！新竹女倒臥租屋處送醫不治　男友涉傷害致死送辦

快訊／台中豐原7車連環撞！遭前後轎車夾困　男騎士送醫不治

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

星野集團沖繩6飯店祭「颱風安心條款」　住宿半價、取消費全免

衣宸看跨隊合練超羨慕卻不敢問！　彭彭初登明星賽也有「交友任務」

約旦疏散國際機場、海港　美國大使館示警

NBA撼彈！詹皇新東家48小時內揭曉　哈登表態：目標在騎士聯手

快訊／雙北、新竹縣12地淹水警戒　7區列一級

遭餅總變速球三振成「第一人」　張士綸笑：劉俊緯一路笑到9局

賭注十趴　越南共產黨為何押寶民營經濟

43歲6天陳鏞基明星賽開轟！超越林仲秋　改寫史上最年長全壘打

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

不斷更新／陳鏞基明星賽最後一舞！4局上開轟明星隊先馳得點

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

社會熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

快訊／聯電榮譽副董事長宣明智意識不清！緊急手術中

20歲護理師暑假打工遭騙！最新詐騙手法曝

快訊／台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊命危

即／台積電F20廠爆工安意外！交管工人遭大貨車輾斃

愛爾麗超血汗　小模罹癌「裝胃廔管上班」病逝

假少東包場酒店妹3個月詐欺判刑

新北黑幫內鬨　21歲男丟爆裂物投案

長髮男酒醉跳車跪地跳舞　熱情擁抱司機

等紅燈遭毒駕男猛撞　高雄雙載情侶骨折

台南特斯拉撞中央分隔島！車頭全爛

北市調查處傳命案！調查官陳屍辦公室

宣明智送醫緊急手術！高虹安、楊文科發聲了

更多熱門

相關新聞

即／台中豐原7車連環撞！　男騎士遭夾困不治

即／台中豐原7車連環撞！　男騎士遭夾困不治

台中市豐原區中山路、台中市農會前今(19日)下午2時許傳出一起嚴重車禍，5輛轎車、2部機車不明原因追撞，其中1名機車騎士40歲男子被夾困轎車間，當場失去呼吸心跳，消防人員獲報到場緊急將男子救出送醫搶救，稍早仍不幸宣告不治，另有3名駕駛輕傷送醫，詳細肇事原因還有待釐清。

藥頭被供出　當警面再吸一口喪屍煙彈

藥頭被供出　當警面再吸一口喪屍煙彈

即／台中巨業客運撞進BRT站體5人受傷

即／台中巨業客運撞進BRT站體5人受傷

快訊／台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊命危

快訊／台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊命危

等紅燈遭毒駕男猛撞　高雄雙載情侶骨折

等紅燈遭毒駕男猛撞　高雄雙載情侶骨折

關鍵字：

毒駕連環追撞豐原台中車禍死亡事故

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

今明「雨最大」　午後全台變天

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

可能有新颱風　預測路徑曝

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面