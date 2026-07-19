毒駕奪命！台中7車連環撞釀1死3傷　肇事賓士女4種毒品陽性反應

▲左姓騎士慘遭車輛夾擊，送醫傷重不治。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區中山路今天（19日）下午發生7部汽、機車連環追撞嚴重事故，1名左姓騎士慘遭車輛夾擊，最終造成1死3傷慘劇。據查肇事人是1名45歲劉姓女子，她駕駛賓士先追撞2部停等紅燈的機車，隨後再一路衝撞另外4輛小客車，而劉女經測有4種毒品陽性反應，警方偵訊後將依毒駕致死等罪嫌移送偵辦。

警方初步調查，劉女今天下午2時許駕駛白色賓士轎車，沿豐原區中山路往中正路方向行駛，追撞前方同車道停等的2部機車（分別為39歲侯姓騎士、37歲左姓騎士）及4輛自小客車（27歲傅女、42歲廖男、43歲林男、63歲鐘男等駕駛）。

▲劉女（紅框車輛）追撞前方停等的6部汽機車。（圖／民眾提供）



台中市消防局則在2時25分先收到iPhone智能報案，後有多通電話進線，指稱現場多車追撞，其中1部機車被夾擊，緊急派遣豐南、豐原分隊，出動6車13人前往現場搶救；事故造成左男傷重不治，以及3人受傷，劉女自己則沒受傷。

警方對劉女進行唾液檢測，呈現依託咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等毒品陽性反應，其餘駕駛無酒駕情勢；全案警方訊後將依毒駕致死、毒品等罪嫌，將劉女移送台中地檢署偵辦。肇事原因由交通大隊分析鑑定。