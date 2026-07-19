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香港醫療收費改革半年　急診室人次降低3.9%

▲▼ 新冠疫情,香港疫情,香港醫院,香港公立醫院 。（圖／路透）

▲香港公立醫院急診室 。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港公營醫療收費改革實施滿半年，香港醫院管理局19日表示，改革已初見成果，不僅擴大醫療費減免、加強重症及危疾患者保障，也改善急診室運作效率；其中，今年上半年急診求診人次較去年同期減少3.9%，非緊急個案減幅近兩成，第三類緊急個案平均等候時間也由23分鐘縮短至20分鐘。

醫管局提到，公營醫療收費改革實施半年來，不僅提升醫療資源運用效率、減少浪費，也加強對「貧、急、重、危」病人的保障。

醫管局指出，醫療費用減免受惠對象由約90萬人擴大至200萬人，半年來已批准逾26萬宗申請，批核率超過九成；全年1萬元醫療費上限制度也已有逾1萬名重症及長期病患者受惠。

醫管局提到，改革後新增16項藥物納入藥物名冊，另有17項藥物及醫療器材納入撒瑪利亞基金資助範圍，並放寬經濟審查，讓更多中等收入家庭危疾患者獲得資助。與去年同期相比，撒瑪利亞基金藥物及醫療器材資助金額分別增加22%及10%。

急診室方面，醫管局指出，今年上半年求診人次較去年同期減少3.9%，其中次緊急及非緊急個案減少約一成，非緊急個案更減少約兩成；第三類緊急個案30分鐘內獲救治的達標率由81.4%提升至88.5%，平均等候時間由23分鐘縮短至20分鐘。

醫管局還說，新預約及付款制度實施後，電腦斷層、磁力共振及超音波等檢查爽約率下降28%至40%，估計每年可騰出相當於一部電腦斷層、一部磁力共振及兩部超音波設備的服務量，提升整體醫療效率。

醫管局也預告，將檢討改革成效，為下一階段公營醫療收費改革做好準備。

香港公營醫療收費改革於2026年1月1日起實施，調整急診室、專科門診及住院等多項收費，同時新增全年醫療費用1萬港元上限、擴大醫療費用減免機制，並放寬撒瑪利亞基金資助資格，希望引導市民合理使用醫療資源，同時加強對低收入、重症及危重病患的保障。

其中，急診室收費由180港元調高至400港元，第一、二類危殆及危急病人維持免費，藉由提高非緊急個案收費，引導市民按病情善用基層醫療及普通門診，讓資源優先照顧真正有緊急需要的患者。

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