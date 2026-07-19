曼谷酒吧大火再添1死！20歲妙齡女搶救1周不治　累計34死

▲曼谷發生火警的啤酒餐廳內部被燒得焦黑。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／綜合報導

泰國曼谷啤酒餐廳火災死亡人數再增加，一名在大火中嚴重燒傷的20歲年輕女子艾皮雅（Apinya Sukthongsa）19日清晨在醫院不治，使這場火災死亡人數正式攀升至34人。

根據《法新社》報導，這場火災造成的死亡案例中，大多數受害者是因吸入大量濃煙而窒息身亡，另有部分傷者則因全身大面積燒傷，搶救後仍回天乏術。

這場大火目前起火原因仍未確定，但值得注意的是，現場勘查發現，許多罹難者的遺體集中在廁所附近，因此當局高度懷疑，緊急出口在火災當下根本無法正常使用，疏散通道是否暢通成為調查重點之一。

傷勢嚴重的20歲傷患艾皮雅19日清晨宣告不治，也讓火災死亡人數上升至34人。曼谷市政府轄下的愛侶灣緊急醫療中心（Erawan Emergency Medical Centre）透露，70名住院傷者中，目前仍有13人在加護病房與死神搏鬥，其中包括餐廳老闆本人。

另一方面，根據調查，這間啤酒餐廳僅取得餐廳營業執照，但私下卻作為夜店、酒吧經營，娛樂場所必須安裝足夠數量的緊急出口、滅火器、緊急照明和自動灑水系統，且天花板絕對不能使用「易燃材料」，但該餐廳完全沒有達到標準。