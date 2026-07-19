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做工行善團從工地走上畫布　百工映像定格職人汗水與奉獻

▲藝術家許圳至以寫實油彩，記錄台南做工行善團志工投入弱勢家庭房屋修繕的身影。（記者林東良翻攝，下同）

▲藝術家許圳至以寫實油彩，記錄台南做工行善團志工投入弱勢家庭房屋修繕的身影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市「做工行善團」志工長期利用休假時間，發揮木工、泥水、電器、油漆、電子機械加工及鋁製品等專業，協助弱勢家庭修繕老屋，藝術家許圳至近日以寫實油彩，記錄志工在工地揮汗工作的身影，讓一雙雙粗糙的手、一道道辛勤汗水，從修繕現場躍上畫布，展現基層勞動者的專業尊嚴與奉獻精神。

▲藝術家許圳至以寫實油彩，記錄台南做工行善團志工投入弱勢家庭房屋修繕的身影。（記者林東良翻攝，下同）

前勞動部長許銘春及辦公室主任鄭素玲、台南市勞工局長王鑫基、副局長顏靚殷，以及電器工會理事長杜文寶、泥水工會施建均，近日偕同工會志工參與《島嶼行旅－百工映像》展覽，共同見證做工行善團以專業投入公益、用雙手守護弱勢家庭的溫暖故事。

▲藝術家許圳至以寫實油彩，記錄台南做工行善團志工投入弱勢家庭房屋修繕的身影。（記者林東良翻攝，下同）
台南市政府為落實市長黃偉哲「希望家園」施政理念，長期結合公私部門及社會各界力量，協助弱勢家庭改善居住環境。勞工局成立的做工行善團，串聯各職業工會專業技術，號召不同領域的職人志工，在休假期間投入房屋修繕，以一磚一瓦守護弱勢家庭的居住安全，也為需要幫助的家庭修補生活希望。

藝術家許圳至長期深耕台灣在地，以細膩的寫實油彩描繪百工百業的生命故事，並將畫筆對準默默支撐社會運作的基層工作者。《島嶼行旅－百工映像》不僅展現藝術創作的深度，也透過真實的勞動身影，呈現職人的堅毅生命力，以及對勞動尊嚴和職人匠心的深刻凝視。

▲藝術家許圳至以寫實油彩，記錄台南做工行善團志工投入弱勢家庭房屋修繕的身影。（記者林東良翻攝，下同）

展覽作品中特別聚焦臺南做工行善團的公益行動。許圳至親自走訪房屋修繕現場，觀察並記錄工會志工投入施工的過程，再以畫筆細膩描繪志工協助弱勢家庭修補房屋、改善居住環境的身影。

這群志工平日是各行各業的專業職人，到了休假日，仍拿起最熟悉的工具，走進需要幫助的家庭。對志工而言，這或許只是發揮專長、回饋鄉里的日常行動；但在藝術家的畫布上，每一滴汗水、每一雙粗糙的手，都化為真實而動人的生命光影。

王鑫基表示，做工行善團是台南實踐「希望家園」理念的重要力量，志工運用專業技術投入公益，不僅修繕破損房屋，更協助弱勢家庭重新找回居住的安全感與生活希望，每位志工的貼心付出，都是台南最珍貴的公益力量。

▲藝術家許圳至以寫實油彩，記錄台南做工行善團志工投入弱勢家庭房屋修繕的身影。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基指出，許圳至將志工投入房屋修繕的身影儲存於畫布，不只是對做工行善團的肯定，更是向所有長期默默奉獻的勞動者及志工，致上最深切的敬意。

勞工局表示，做工行善團志工以專業服務社會，利用休假時間投入公益，用最熟悉的工具，為弱勢家庭修補破損老屋，也協助需要幫助的人重新找回生活的安全感。

透過《島嶼行旅－百工映像》展覽，這群「做工ㄟ人」從工地走上畫布，讓工地上的汗水、專注的神情及一雙雙歷經勞動淬鍊的手，成為見證台灣人情溫度與職人精神的珍貴印記。

▲藝術家許圳至以寫實油彩，記錄台南做工行善團志工投入弱勢家庭房屋修繕的身影。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局邀請民眾走進展場，透過藝術家的光影與筆觸，看見百工百業的專業、價值與尊嚴，也看見做工行善團志工以專業行善、用勞動傳遞關懷的身影，感受臺南這座城市溫暖且堅韌的人性光芒。

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