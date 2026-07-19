慢城「好事花生」！鳳林花生節產業結合食農教育　展現多元魅力

▲民眾走進產地，透過親身體驗認識鳳林花生特色與在地農業。（圖／花蓮縣政府提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣花蓮優質農產、支持地方特色產業發展，花蓮縣政府攜手鳳榮地區農會於7月18日在鳳林鎮美好花生廣場及周邊花生田區辦理「好事花生・慢城好遊－鳳林花生節」，結合花生產業、食農教育、農村體驗及慢城旅遊，吸引許多民眾走進產地，透過親身體驗認識鳳林花生特色與在地農業，並以實際消費支持在地農民，展現花蓮農業與農村的多元魅力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，鳳林鎮是全台首座取得國際慢城認證的鄉鎮，擁有深厚的客家文化與豐富的農業資源。其中，鳳林花生因土壤環境適宜、日照充足，加上農友多年累積的栽培經驗，孕育出香氣濃郁、口感香脆的優良品質，是地方具代表性的特色農產之一。縣府持續透過農業節慶、產地行銷及食農教育等方式，協助地方特色農產提升能見度，讓更多民眾認識花蓮優質農產品，支持在地農業永續發展。

徐榛蔚表示，農業不只是生產，更承載著地方文化、生活與土地情感。希望透過花生節，讓民眾走進農村、親近土地，了解農作物從栽培、生產到餐桌的歷程，也感受鳳林慢城悠閒的人文風貌，進一步帶動地方消費與農村旅遊，讓農業與地方共同發展。

活動安排食農教育體驗、花生DIY、農村闖關、藝文展演及特色農產市集等多元內容，大小朋友透過互動體驗，深入認識花生生產過程及友善耕作理念；現場也集結花蓮在地農特產品展售，讓民眾品嚐及選購來自產地的新鮮農產，促進生產者與消費者交流，支持在地農產品消費。

農業處長陳淑雯說，花蓮各鄉鎮都有各具特色的農業資源，縣府持續與各地農會攜手合作，透過農業節慶、品牌行銷及產地體驗，推廣地方特色農產，讓更多民眾認識花蓮農業的多元價值。此次鳳林花生節以花生為主角，串聯食農教育、慢城旅遊與地方文化，不僅讓民眾深入了解花生產業，也為地方農業注入更多交流與消費動能，持續提升花蓮特色農產的品牌能見度。

花蓮縣政府表示，未來將持續結合各鄉鎮特色農產與地方文化，推動更多元的農業行銷與產地體驗活動，鼓勵民眾走進農村、認識產地、支持在地農民，共同打造兼具產業發展、文化傳承與永續價值的花蓮農業。

