　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

慢城「好事花生」！鳳林花生節產業結合食農教育　展現多元魅力

▲▼民眾走進產地，透過親身體驗認識鳳林花生特色與在地農業。（圖／花蓮縣政府提供、下同）

▲民眾走進產地，透過親身體驗認識鳳林花生特色與在地農業。（圖／花蓮縣政府提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣花蓮優質農產、支持地方特色產業發展，花蓮縣政府攜手鳳榮地區農會於7月18日在鳳林鎮美好花生廣場及周邊花生田區辦理「好事花生・慢城好遊－鳳林花生節」，結合花生產業、食農教育、農村體驗及慢城旅遊，吸引許多民眾走進產地，透過親身體驗認識鳳林花生特色與在地農業，並以實際消費支持在地農民，展現花蓮農業與農村的多元魅力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，鳳林鎮是全台首座取得國際慢城認證的鄉鎮，擁有深厚的客家文化與豐富的農業資源。其中，鳳林花生因土壤環境適宜、日照充足，加上農友多年累積的栽培經驗，孕育出香氣濃郁、口感香脆的優良品質，是地方具代表性的特色農產之一。縣府持續透過農業節慶、產地行銷及食農教育等方式，協助地方特色農產提升能見度，讓更多民眾認識花蓮優質農產品，支持在地農業永續發展。

徐榛蔚表示，農業不只是生產，更承載著地方文化、生活與土地情感。希望透過花生節，讓民眾走進農村、親近土地，了解農作物從栽培、生產到餐桌的歷程，也感受鳳林慢城悠閒的人文風貌，進一步帶動地方消費與農村旅遊，讓農業與地方共同發展。

▲▼民眾走進產地，透過親身體驗認識鳳林花生特色與在地農業。（圖／花蓮縣政府提供、下同）

活動安排食農教育體驗、花生DIY、農村闖關、藝文展演及特色農產市集等多元內容，大小朋友透過互動體驗，深入認識花生生產過程及友善耕作理念；現場也集結花蓮在地農特產品展售，讓民眾品嚐及選購來自產地的新鮮農產，促進生產者與消費者交流，支持在地農產品消費。

▲▼民眾走進產地，透過親身體驗認識鳳林花生特色與在地農業。（圖／花蓮縣政府提供、下同）

農業處長陳淑雯說，花蓮各鄉鎮都有各具特色的農業資源，縣府持續與各地農會攜手合作，透過農業節慶、品牌行銷及產地體驗，推廣地方特色農產，讓更多民眾認識花蓮農業的多元價值。此次鳳林花生節以花生為主角，串聯食農教育、慢城旅遊與地方文化，不僅讓民眾深入了解花生產業，也為地方農業注入更多交流與消費動能，持續提升花蓮特色農產的品牌能見度。

花蓮縣政府表示，未來將持續結合各鄉鎮特色農產與地方文化，推動更多元的農業行銷與產地體驗活動，鼓勵民眾走進農村、認識產地、支持在地農民，共同打造兼具產業發展、文化傳承與永續價值的花蓮農業。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
43歲6天陳鏞基明星賽開轟！超越林仲秋　改寫史上最年長全壘打
快訊／大雷雨狂炸！雙北7區一級淹水警戒
台南5寶媽與友「集體吸毒」！嬰兒毒濃度破萬...發展遲緩
快訊／綠中執委選舉　結果出爐！
台中賓士女吸4種毒！害騎士遭夾死
駭人畫面曝！罕見大規模「魚屍地獄」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慢城「好事花生」！鳳林花生節產業結合食農教育　展現多元魅力

做工行善團從工地走上畫布　百工映像定格職人汗水與奉獻

肩頸僵硬有解！太保東勢攜手公益團體辦整復義診　

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑　被害人求償30萬敗訴

太保市強勢落實「肥料補助」每公頃4千元　農民讚爆

烈日下用汗水補老屋！　台南做工行善團完成第331戶

仲夏寶島號到富里！金針仙子、紅面鴨迎賓　夏日市集接力登場

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

綻放之夜！南島聯合豐年節舞團震撼接力　大合唱掀起最高潮

桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

汪女兒躺爸身邊　媽喊起床！他們繼續躺還秀恩愛XD

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

慢城「好事花生」！鳳林花生節產業結合食農教育　展現多元魅力

做工行善團從工地走上畫布　百工映像定格職人汗水與奉獻

肩頸僵硬有解！太保東勢攜手公益團體辦整復義診　

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑　被害人求償30萬敗訴

太保市強勢落實「肥料補助」每公頃4千元　農民讚爆

烈日下用汗水補老屋！　台南做工行善團完成第331戶

仲夏寶島號到富里！金針仙子、紅面鴨迎賓　夏日市集接力登場

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭　新增20公尺戲水樂園

綻放之夜！南島聯合豐年節舞團震撼接力　大合唱掀起最高潮

桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

星野集團沖繩6飯店祭「颱風安心條款」　住宿半價、取消費全免

衣宸看跨隊合練超羨慕卻不敢問！　彭彭初登明星賽也有「交友任務」

約旦疏散國際機場、海港　美國大使館示警

NBA撼彈！詹皇新東家48小時內揭曉　哈登表態：目標在騎士聯手

快訊／雙北、新竹縣12地淹水警戒　7區列一級

遭餅總變速球三振成「第一人」　張士綸笑：劉俊緯一路笑到9局

賭注十趴　越南共產黨為何押寶民營經濟

43歲6天陳鏞基明星賽開轟！超越林仲秋　改寫史上最年長全壘打

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

不斷更新／陳鏞基明星賽最後一舞！4局上開轟明星隊先馳得點

【C位爭奪戰】貓咪躺阿金懷裡黏TT！下秒被二哈強行撥開搶位置

地方熱門新聞

快訊／花蓮部分地區7/19停班停課

桃園青春young起來　公私協力完善青年支持網絡

2026大溪大禧開幕　展現關聖帝君慶典文化

黃世杰啟動13區政策座談　打造市政藍圖

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

2026「溪海西瓜節」採收日　體驗田間採收樂

「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食　清爽顧健康

屏東夏日泡泡趴登場 千禧公園秒變大型水樂園

百米滑水道回歸再加碼！台南水道博物館夏浪祭新增20公尺戲水樂園

烈日下用汗水補老屋！台南做工行善團完成第331戶

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑被害人求償30萬敗訴

台南安平觀音亭8月1日慶觀音成道278桌素宴迎逾2000信眾

搶攻暑假求職潮！台南3場徵才接力登場30家次企業釋近700職缺

更多熱門

相關新聞

賴清德訪基隆體驗挖竹筍　童子瑋：讓基隆農業持續扎根

賴清德訪基隆體驗挖竹筍　童子瑋：讓基隆農業持續扎根

賴清德總統昨天（14日）上午蒞臨基隆，參訪泰安市民農園認養中心，並親自體驗挖竹筍、了解市民農園運作情形。基隆市議長童子瑋全程陪同，也在臉書上發表，這是第一次有總統蒞臨市民農園認養中心，代表中央對基隆農業、食農教育及地方永續發展的重視，他未來也會跟中央大力合作，讓基隆農業持續扎根。

全富跨代共創公益夏令營　展現ESG行動力

全富跨代共創公益夏令營　展現ESG行動力

強美元下的亞洲壓力測試　台灣如何在匯率風暴中守住產業主權

強美元下的亞洲壓力測試　台灣如何在匯率風暴中守住產業主權

品味鳳林花生香　花蓮購物節聯名優惠僅8天

品味鳳林花生香　花蓮購物節聯名優惠僅8天

萬里溪堰塞湖暫除警戒　鳳林萬榮維持整備

萬里溪堰塞湖暫除警戒　鳳林萬榮維持整備

關鍵字：

慢城好事花生鳳林花生節產業食農教育農村魅力

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

今明「雨最大」　午後全台變天

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

可能有新颱風　預測路徑曝

巧虎「不是老虎」！1.2萬人震驚：還我童年

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面