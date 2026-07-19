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潘孟安被問毒油打到記者麥克風　國民黨團：對全台灣人公然挑釁

▲▼ 潘孟安與TVBS記者。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲潘孟安受訪時，女記者再衝採訪區。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（19日）被問及國民黨凱道反毒油行動時，揮手打到記者的麥克風，讓藍營氣炸，國民黨團書記長林沛祥抨擊，解決不了食安問題，就用手肘解決提出問題的記者，民進黨政府無能撫平民怨，就抹黑踐踏準備上街的群眾，這不僅是權力的傲慢，更是對全台灣基層人民的公然挑釁。

林沛祥說，潘孟安面對媒體不僅傲慢拒答，竟還粗暴地用手肘推開代表第四權的記者，加上民進黨發言人吳崢日前吐出「我又沒有逼你吃毒油」的離譜冷血言論，這對「府黨雙寶」完美示範了執政黨的傲慢與獨裁。

林沛祥質問潘孟安，「您到底是人民的公僕，還是政治流氓？難道是賴清德總統指示你，面對人民與第四權可以使用暴力嗎？」他直言，當食安崩壞、民生凋敝時，代表賴總統的潘秘書長，竟用「憤怒與暴力」來回應外界質疑。林沛祥要求潘孟安必須立即向受害媒體及全國人民公開道歉，否則國民黨團絕不善罷干休。

林沛祥認為，潘孟安必須立刻為中央怠忽職守，以及暴力對待記者的行徑負起責任，國民黨團敬告民進黨，不要以為躲在拒馬與冷氣房背後，就能無視外面的沸騰民怨，國民黨團將堅定與人民站在一起，強力抵制這種「順我者昌、逆我者亡」的綠色獨裁，絕不退縮。

最後，林沛祥也呼籲全台民眾，7月25日全民站出來，讓這個無能又霸道無理的政府，看到人民的怒吼，聽見人民的聲音，否則執政黨今日敢暴力對付記者，明天是不是就準備對付手無寸鐵的老百姓？

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