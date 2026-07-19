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女工程師離奇溺斃！「街頭裸奔」跳入寺廟旁水池　詭異行徑全錄下

▲▼她「裸奔跳水」溺斃寺廟旁水池！　監視器拍下最後身影。（圖／翻攝X）

▲泰賈斯威妮最後蹤跡，被監視器完整拍下。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度特倫甘納邦（Telangana）發生悲劇事件，一名25歲女子被發現陳屍在寺廟旁邊的水池裡。警方初步研判，她是在精神疾病急性發作的情況下獨自離家，最終不幸溺斃。

凌晨鎖門離家　最後行蹤曝光

《新德里電視台》引述警方說明報導，死者泰賈斯威妮（Tejaswini）原為邦加羅爾（Bengaluru）一家IT公司的軟體工程師，但在6個月前離職，2個月前開始與母親一起租屋生活。

17日晚間，母女倆一起吃晚餐後各自就寢，但到了18日凌晨2時30分，泰賈斯威妮卻突然起床，從外面反鎖母親房門，隨後獨自離家。

根據監視器畫面，凌晨2時35分，泰賈斯威妮手持一件紗麗，在街道上全裸奔跑。2時45分，她在當地的比拉帕寺廟（Beerappa Temple）短暫停留，據悉曾觸碰神像祈禱。凌晨3時，她衝向寺廟旁的水池並且縱身跳入。

心理疾病折磨　研判無外力介入

隔日清晨，母親醒來後發現自己被反鎖房內，立刻驚覺不對勁，向鄰居求助後脫困。她隨後立刻報案，並且開始四處尋找孩子的蹤跡，卻在寺廟旁水池中發現女兒已經喪命。

初步調查與死者病史顯示，泰賈斯威妮生前飽受嚴重憂鬱症折磨。母親也在報案時提到，女兒經常抱怨做噩夢與恐慌症發作。

警方表示，監視器清楚拍下泰賈斯威妮的完整行蹤，畫面未見任何掙扎或第三者介入跡象，因此研判這是一起突發性心理崩潰引發的意外案件。

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