女工程師離奇溺斃！「街頭裸奔」跳入寺廟旁水池　詭異行徑全錄下

▲泰賈斯威妮最後蹤跡，被監視器完整拍下。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度特倫甘納邦（Telangana）發生悲劇事件，一名25歲女子被發現陳屍在寺廟旁邊的水池裡。警方初步研判，她是在精神疾病急性發作的情況下獨自離家，最終不幸溺斃。

凌晨鎖門離家 最後行蹤曝光

《新德里電視台》引述警方說明報導，死者泰賈斯威妮（Tejaswini）原為邦加羅爾（Bengaluru）一家IT公司的軟體工程師，但在6個月前離職，2個月前開始與母親一起租屋生活。

17日晚間，母女倆一起吃晚餐後各自就寢，但到了18日凌晨2時30分，泰賈斯威妮卻突然起床，從外面反鎖母親房門，隨後獨自離家。

根據監視器畫面，凌晨2時35分，泰賈斯威妮手持一件紗麗，在街道上全裸奔跑。2時45分，她在當地的比拉帕寺廟（Beerappa Temple）短暫停留，據悉曾觸碰神像祈禱。凌晨3時，她衝向寺廟旁的水池並且縱身跳入。

A 25-year-old former software engineer was found dead in a local temple pond just hours after CCTV cameras captured her running through the streets unclothed. Victim's medical history suggest she was battling severe depressive episodes and acute mental health distress. pic.twitter.com/84OlxOAyR3 — Swaraj Srivastava (@SwarajAjad) July 19, 2026

心理疾病折磨 研判無外力介入

隔日清晨，母親醒來後發現自己被反鎖房內，立刻驚覺不對勁，向鄰居求助後脫困。她隨後立刻報案，並且開始四處尋找孩子的蹤跡，卻在寺廟旁水池中發現女兒已經喪命。

初步調查與死者病史顯示，泰賈斯威妮生前飽受嚴重憂鬱症折磨。母親也在報案時提到，女兒經常抱怨做噩夢與恐慌症發作。

警方表示，監視器清楚拍下泰賈斯威妮的完整行蹤，畫面未見任何掙扎或第三者介入跡象，因此研判這是一起突發性心理崩潰引發的意外案件。

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