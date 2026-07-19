台南5寶媽「毒品換托育」！1女發展遲緩　剛產子吸毒被逮又懷孕

▲台南5寶媽以毒品為代價，委託吸毒友人托嬰，自己也在新生兒旁吸毒，後續又懷了孩子待產中。（資料照／記者林東良攝）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名顏姓5寶媽以提供毒品為代價，讓4名友人幫忙照顧幼子，但5人都有在幼童身邊吸毒的習慣，造成顏女至少3名未滿3歲的幼童，長時間暴露於毒品煙霧中，毛髮檢驗驗出多種毒品反應，其中1名幼童甚至已出現語言及動作發展遲緩。全案經台南地院審理，其中顏女因在未滿月的兒子旁邊吸毒，被判10月徒刑，另李、蘇、林姓友人也依妨害幼童發育罪，各處9月、10月、10月徒刑。可上訴。

判決指出，顏女未婚育有5名未成年子女，其中最小的兒子於2025年4月出生，顏女卻不顧男嬰安危，於同年4月12日至同年6月12日期間，在一旁以玻璃球燒烤甲基安非他命、愷他命之方式吸食，直到家防中心介入，將男嬰毛髮送檢，檢驗結果呈愷他命濃度734pg/mg、去甲基愷他命濃度22pg/mg、甲基安非他命濃度>5000pg/mg、安非他命濃度2954pg/mg等毒品陽性反應，同年9月10日警方到顏女家搜索，家中還搜出第二級甲基安非他命2.4克。

法官審酌顏女懷孕待產中，且從事環保清運接洽業務等家庭生活狀況，依她犯妨害未滿7歲之人發育罪，處10月徒刑。

另外檢方又查出，顏女在2021年10月及2023年2月各產下顏姓、黃姓女童後，分別將顏童交給友人蘇女、林男情侶檔照顧，另外黃童則交給李男和李男前女友照顧，眾人都有吸毒習慣。顏女除了提供毒品作為托嬰代價，自己也多次前往同住、探視，一起吸毒。

其中李男於2023年3月12日至5月3日間，在北區開元路住處內將安非他命放在玻璃球內燒烤吸食，導致一旁的黃姓女嬰間接吸食甲基安非他命，經黃童被緊急安置後，於同年6月12日在頭髮檢驗出甲基安非他命濃度達2919pg/mg、安非他命濃度達62pg/mg，且經送醫評估，已有語言發展遲緩、粗大動作發展遲緩，及混合性發展遲緩等症狀。

另蘇女、林男情侶檔也在同期間，於李男住處或永康區住處吸食海洛因、甲基安非他命及愷他命，導致顏姓女童間接吸食毒品，也在同年6月12日在頭髮檢驗6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、甲基安非他命濃度達3955pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、愷他命濃度達13269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg，影響身心發展。

法官認為，李等人皆有多年施用毒品的習慣，明知以燒烤吸食毒品煙霧時，煙霧會在密閉空間被他人吸入，仍讓2名幼童長期暴露在有毒環境下，已妨害兩人身心健全發展，將李、蘇、林依妨害幼童發育罪，各處9月、10月、10月徒刑。可上訴。其他涉案顏女、李男前女友等人則另行審結。