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男大生1年內多次朝不同女鞋猥褻認罪仍不獲緩刑　被害人求償30萬敗訴

▲楊姓男子多次在公共場所對他人鞋子做出猥褻行為，部分犯行還拍攝後上傳X平台，遭台南地院判刑1年2月。（記者林東良翻攝，下同）

▲楊姓男子多次在公共場所對他人鞋子做出猥褻行為，部分犯行還拍攝後上傳X平台，遭台南地院判刑1年2月。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

楊姓男大生因課業壓力及缺乏人際互動，多次在公共場所對13名受害人之女鞋做出猥褻行為，部分犯行還以手機拍攝後，上傳社群平台供人觀看，台南地院審理後，依公然猥褻、以網際網路供人觀覽猥褻影像及毀損他人物品等罪，合併判處有期徒刑1年2月，得易科罰金，不予緩刑；扣案手機、筆電及平板均宣告沒收。

判決資料指出，楊姓男大生於2022年11月至2023年12月間犯案，楊男搜尋網路上的租屋訊息，尋找確定是租給女性的房間，並前往現場勘查拍下目標女子的影片，而後伺機在被害女子的女鞋上猥褻，楊男意圖供人觀覽，將犯案過程拍攝成影片上傳網路，並導致多名被害人的鞋子無法繼續使用。其中有多名被害人經友人看到楊男的貼文而告知，才驚覺自己被不明男子盯上，鞋子還被作為猥褻工具射精毀損；2023年12月10日晚間10時許，楊男被控潛入台南市東區一間有12層樓的大樓，在走樓梯至7樓並翻看鞋櫃時，被女住戶當場發現通報管理員，報警處理。

法官認定楊男所犯為利用網際網路供人觀覽猥褻影像及毀損他人物品等罪。惟楊男另有部分犯行，是主動前往台南地檢署投案，並向檢察官坦承犯案，符合刑法自首規定，法院依法減輕其刑。由於各次犯行的犯意及行為不同，法院決定分論併罰，最後定應執行有期徒刑1年2月。
法官考量楊男犯後坦承犯行，並已與其中2名告訴人達成調解、完成賠償，其餘告訴人及被害人則因經合法通知未到庭，未能達成調解。此外，法院一併審酌楊男的教育程度、目前仍是學生、家庭狀況、前科紀錄、心理諮商資料及考試科目資料等情形，分別量刑後，定應執行刑為1年2月，並諭知易科罰金。


楊男辯護人雖主張，楊男是因課業壓力大、缺乏人際互動，進而產生戀物傾向才犯案，接受心理諮商後，已學習正向表達情緒及情緒管理，再犯率低，希望法官考量他已獲得教訓、沒有再犯之虞，期給予緩刑機會，但法官認為，楊男僅為滿足個人私欲，在約1年期間內多次犯案，甚至把相關影像上傳社群平台X，嚴重欠缺維護社會風氣及尊重他人的法治意識，有必要為自己的犯罪行為承擔刑事責任。應實際執行刑罰才能使楊男警惕、記取教訓，達到教化及預防再犯效果，因此不予宣告緩刑。


另有被害人提起民事訴訟，主張楊男的行為導致其感到恐懼、噁心，擔心隨時可能遭窺視或污染，精神承受極大痛苦，依侵權行為法律關係請求楊男賠償精神慰撫金30萬元及利息。


楊男則不否認曾對被害人的鞋子做出相關行為，但主張僅造成鞋子毀損，並未侵害被害人的自由權或隱私權；即使法院認定構成人格權侵害，30萬元求償金額也明顯過高，應以3萬元或其他適當金額計算。


民事庭法官認為，刑法公然猥褻及供人觀覽猥褻影像罪，主要保護的是社會善良風俗，屬於侵害社會法益的犯罪，並非直接保護個人的性自主權、身體權或隱私權。楊男的行為並非直接、當面對被害人所為，尚難認定已對被害人的自由、隱私或其他人格法益造成重大侵害。至於鞋子因犯行而不堪使用，受侵害的是財產權，也不能僅因財物毀損，就直接推論被害人的人格權同時遭到侵害。法官因此認為，被害人未符合民法請求非財產損害賠償的法定要件，判決其請求精神慰撫金30萬元不予准許。

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