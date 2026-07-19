殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」　無恥求情：別讓家人受牽連

▲23歲張允基涉嫌殺害女學生，被逮後由警方移送檢方調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州5月發生震驚社會的冷血命案！23歲男子張允基殘忍性侵殺害夢想當護理師的高二女學生李彩媛，其擔任警官的父親更遭爆利用職務之便指示銷毀充氣娃娃等證物。如今，張允基親筆意見書曝光，不僅坦承罪行，更無恥求情「希望家人別因此受牽連」，甚至自爆夢想是當警察，極度自私的冷血言論引爆社會公憤。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，這起慘劇發生於今年5月5日凌晨，張允基（音譯）在全南光州統合特別市（前身為光州廣域市）光山區月桂洞殘忍殺害了年僅17歲的李彩媛（音譯），甚至在案發現場持凶器揮向另一名試圖靠近保護李彩媛的17歲男高中生。

張允基在調查初期滿口謊言，一度狡辯「不知道被害人是女性」，企圖將預謀犯行包裝成突發犯罪，藉此減輕重罪，行徑相當狡猾。

直到7月13日第二次公判庭上，張允基才終於在鐵證面前低頭，坦承自己是以「性犯罪」為目的蓄意殺人。然而，案發後卻扯出驚天醜聞，張男的父親身為警官，竟然知法犯法，利用自身的職務便利，指示執勤的同僚幫忙銷毀充氣娃娃等關鍵證物，試圖替兒子徹底湮滅犯罪鐵證。

▲南韓光州17歲女高中生李彩媛遭砍殺身亡，5月7日出殯。（圖／VCG）

除了老爸涉嫌隻手遮天滅證，張允基在審判期間提交的親筆意見書，更暴露出毫無悔意的自私本性。韓媒《Channel A》披露，他今年5月面對警方在公開嫌犯身分前所召開的審議委員會時，雖然在意見書中坦承犯罪，但隨即求情表示，「即便我的身分被公開，也希望媽媽、爸爸、哥哥不要因此受到牽連。」

更令大眾毛骨悚然的是，檢方在對張男進行心理評估時，他竟親口對辦案人員吐露，自己從小到大的未來理想就是「希望能和父親一樣擔任警察」。一個親手奪走無辜女學生性命的冷血殺人犯，竟然妄想穿上警察制服代表正義，如此荒謬且極具諷刺的反差，再度讓南韓全國民眾的怒火燒到最高點。

儘管張允基對公開身分極力反抗，警方仍於5月8日決議公開其個資。在歷經張男反彈的5天延期緩衝後，南韓政府5月14日正式公布其姓名與長相。被害女學生母親則在法庭痛哭控訴，惡魔張允基摧毀了全家人的生活，她悲憤向法官喊話，強烈懇求將這名冷血惡徒判處「死刑」。

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