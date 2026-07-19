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肩頸僵硬有解！太保東勢攜手公益團體辦整復義診　

▲▼ 太保東勢社區攜手公益團體 舉辦免費整復義診守護鄉親健康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太保東勢社區攜手公益團體舉辦免費整復義診，守護鄉親健康。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為關懷社區居民健康，落實在地照顧精神，嘉義縣太保市東勢社區發展協會特別邀請「基隆市青蓮義整服務協會」專業義整服務團隊，以及「嘉義無極聖玄堂」，共同辦理「免費身體整復義診活動」，提供社區居民免費身體整復、健康諮詢及能量舒壓服務，讓鄉親享有貼心且專業的健康照護！

▲▼ 太保東勢社區攜手公益團體 舉辦免費整復義診守護鄉親健康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

太保市民代表吳宏哲表示，現代人因工作忙碌，常有肩頸痠痛、腰背不適等身體困擾，希望透過公益義診活動，讓社區長輩及居民獲得專業整復與保健建議，也藉此提升大家對健康照護的重視，打造更健康、更有活力的幸福社區。

▲▼ 太保東勢社區攜手公益團體 舉辦免費整復義診守護鄉親健康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

太保市鄭淑分市長也親自到場關心。鄭市長除感謝東勢社區及吳宏哲代表積極整合民間公益資源，攜手專業團隊共同守護居民健康、展現社區凝聚力與互助精神外，也高度肯定所有志工與工作人員的辛勞付出，讓健康服務深入社區每個角落。

東勢社區徐靜婉理事長指出，健康是幸福生活的重要基礎，未來社區將持續結合各界公益力量，辦理更多元的健康、關懷及福利活動，打造溫暖有愛、互助共好的社區環境。

▲▼ 太保東勢社區攜手公益團體 舉辦免費整復義診守護鄉親健康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次活動吸引許多居民踴躍參與，現場由基隆市青蓮義整服務協會的專業團隊，提供細心的身體整復服務，並耐心解說日常保健觀念；嘉義無極聖玄堂也安排健康能量舒壓服務，協助民眾舒緩身心壓力，獲得鄉親一致好評！

此外，東勢里長參選人徐仲明、社區會計涂阿絹等人也共同參與活動，關心鄉親健康並與社區居民熱烈交流，期盼透過公私協力與社區共同努力，持續推動更多健康促進及福利服務，全面提升居民生活品質。

▲▼ 太保東勢社區攜手公益團體 舉辦免費整復義診守護鄉親健康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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太保東勢社區義診整復公益

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