潘孟安揮手打到麥克風　許宇甄嗆：代表推開毒油流向跟政府責任

▲總統府秘書長潘孟安今日遭電視台記者追問「中聯致癌油案」。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（19日）被問及國民黨凱道反毒油行動時，揮手打到記者的麥克風，讓藍營集體炸鍋，國民黨立委許宇甄痛批，這不是單純的動線誤會，而是權力面對監督時，最直接、最真實的傲慢反應，正暴露總統府面對食安危機的真實態度，不是急著向人民說明，而是認為沒有必要回答，甚至把監督視為干擾；潘孟安一肘推開的，不只是記者，推開的也是人民對毒油流向、政府責任及總統態度的追問。

潘孟安稍早已說明，民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午邀請歷任屏東縣長出席「屏東同鄉後援會成立大會」，自己在一樓時就已經因為咳得很嚴重、婉拒接受某電視台記者訪問，進場時已經聽到唱名準備進場，前方又有攝影記者，因此他順勢將手舉起來，可能因此造成該記者不悅，對此「拍謝（抱歉）」，我沒有針對她，但已經講「不受訪」。

許宇甄抨擊，這與民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃」的邏輯如出一轍，在民進黨的權力傲慢中，記者替人民追問攸關健康的食安問題，竟被視為故意找麻煩、製造新聞，潘孟安那句「不要跟我炒新聞」，更徹底暴露執政團隊不是不知道人民在害怕，而是根本不想面對。

許宇甄說，記者手中的麥克風，代表人民知的權利，潘孟安推開記者，推開的也是人民對毒油流向、政府責任及總統態度的追問。總統府若只用「走道狹窄」、「避免碰撞器材」等說法卸責，卻不回答致癌油為何流入市場、政府為何未能及早攔截，就是用公關話術掩飾食安失靈。

許宇甄認為，這絕非單一偶發事件，而是賴清德執政團隊權力傲慢的縮影，從行政權漠視立法院三讀通過的法律，到總統府秘書長以肢體與輕蔑言語對待媒體，民進黨已習慣將監督視為挑釁、將質疑貼上政治標籤，當執政者只准人民接受答案，不准人民追問責任，民主就只剩下口號。

許宇甄嚴正呼籲總統賴清德、潘孟安及行政院長卓榮泰立即停止卸責，中聯致癌油攸關全民健康，總統府應收回荒謬藉口，完整公布調查、流向、追溯及究責結果，老老實實向人民說明並認錯道歉，不要讓台灣的食安與民主，一再被執政者的傲慢推開。