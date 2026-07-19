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太保市強勢落實「肥料補助」每公頃4千元　農民讚爆

▲▼ 全國首創！照顧農民再升級 太保市公所推農民肥料補助 。（圖／記者翁伊森攝）

▲照顧農民再升級，太保市公所推農民肥料補助 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為實質減輕農民負擔並提升農業競爭力，太保市公所今（19）日正式宣布推動「農民肥料補助措施」。此項政策為全國首創的補助模式，凡符合設籍太保市、持有轄內私有農地且實際從事農作生產的農民，每年每公頃最高可獲得 4,000 元肥料補助。市公所期盼透過直接貼補，降低農民面臨的資材壓力，穩定地方農業經營。

▲▼ 全國首創！照顧農民再升級 太保市公所推農民肥料補助 。（圖／記者翁伊森攝）

▲太保市長鄭淑分說明如何排除萬難兌現「肥料補助」 。（圖／記者翁伊森攝）

太保市長鄭淑分表示，近年肥料價格持續攀升，導致農業生產成本大幅增加。公所早於 113 年便邀集里長、農會及農事小組長廣納基層意見，並於 114 及 115 年度編列相關預算。期間雖經歷代表會大筆刪除預算、拒絕審查等重重困境，但為捍衛農民權益，公所依《地方制度法》提請嘉義縣政府召開協商。最終在總預算獲得縣府協商審查核定後，公所立即將此政策列為優先執行項目，讓基層期盼已久的福祉順利兌現。

▲▼ 全國首創！照顧農民再升級 太保市公所推農民肥料補助 。（圖／記者翁伊森攝）

鄭市長強調，為貼近農民運作習慣，本次補助配合第 2 期景觀作物專區政策同步簡化流程，採取「申報即申請」方式，農民僅需檢附申報書（轉作單）及肥料購買憑證即可辦理。首期作受理期限至 8 月底前、第二期作至次年 2 月底前，補助款將由太保市農會協助撥款。公所強調，未來將持續扮演農民最堅強的後盾，用實質政策支持基層、穩定收益。

▲▼ 全國首創！照顧農民再升級 太保市公所推農民肥料補助 。（圖／記者翁伊森攝）

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