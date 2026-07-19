快訊／台中巨業客運撞進BRT站體！2轎車追撞釀禍　5人受傷

▲巨業客運公車撞進BRT科博館站體。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市西區台灣大道二段BRT科博館站，今天（19日）下午發生巨業客運公車不明原因撞進站體，造成公車內2名49歲、61歲乘客，1名等公車16歲民眾、另1輛轎車內15歲乘客，共5人受傷，目前傷勢不明，詳細肇事原因及經過，警方正在釐清。

初步了解，本案發生在今日下午3時07分，2輛轎車在台灣大道二段快車道發生追撞，隨後撞上巨業客運公車，致使公車撞進BRT站體；肇事轎車駕駛沒有酒駕情形，事故詳情仍待查。