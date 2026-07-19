誇張！北市毒駕男供出上游　藥頭當警面再吸一口喪屍煙彈

記者張君豪／台北報導



北市信義警分局三張犂派出所日前於信義區市民大道執行路檢勤務時，攔查騎機車的婁姓男子（40歲、經查有毒品前科），眼尖警員發現他神情緊張、眼神閃爍不斷冒冷汗，經實施唾液毒品篩檢後呈現安非他命陽性反應，當場查扣第二級毒品安非他命及吸食器一組，全案依公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送偵辦。

▲信義警方攔查毒駕，溯源逮捕供應毒品藥頭涂男。（圖／記者張君豪翻攝、下同）





警方除現場以毒駕罪名逮捕婁男外，並成立專案小組向上追查毒品來源，鎖定婁男毒品供應者為藥頭涂男（32歲）涉嫌供毒。專案人員16日上午11時50分，持北檢核發拘票到新北市板橋區執行拘提，當時涂男正戴著安全帽準備騎機車外出，警方上前查緝時，涂男竟當場吸食第一級毒品依托咪酯菸彈意圖滅證，遭便衣警員喝止並查扣相關證物。



警方訊後依違反《毒品危害防制條例》將涂男移送新北地方檢察署偵辦，並持續擴大追查毒品來源及流向，釐清是否涉及其他販毒網絡。信義警方表示，查緝毒品犯罪不僅止於查獲施用者，更將持續向上溯源、打擊毒品供應網絡，降低毒駕及毒品犯罪對公共安全的危害，維護市民安全的生活環境。

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