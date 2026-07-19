中國達人秀選手淪邪教主！涉殺女信徒　多人追隨簽「身體之約」

▲劉凱瀟會錄製歌曲上網宣傳。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭一名自封「教主」的中國音樂人劉凱瀟（Kaixiao Liu）移居紐西蘭後，自創宗教組織，近日與妻子雙雙被裁定綁架及非預謀殺人等罪名成立，受害者正是他們的70歲信徒王書來（Shulai Wang）。這起命案細節駭人，遺體被發現時以膠袋層層包裹，遭棄置海灣沉屍，全案更牽出「方舟」教團內部凌虐信徒的離奇內幕。

在教主的家「方舟」生活 與女信徒立「身體之約」

1News、Stuff等報導，現年38歲的劉凱瀟2011年曾參加選秀節目《中國達人秀》，初賽即遭淘汰，卻也因此小有知名度。移居紐西蘭後，他自封宗教領袖，並把住處取名「方舟」，還錄製歌曲上網宣傳，內容圍繞救恩、耶穌等宗教元素。

來自中國海南島的王書來，為了追隨「教主」劉凱瀟，在2023年8月持旅遊簽證赴紐西蘭，搬進劉凱瀟位於奧克蘭近郊奧雷瓦哈維斯特大道（Harvest Avenue）的住處同住。屋內同居者除了劉凱瀟夫婦，還有4名孩子、劉凱瀟的父母，以及另外5名中國籍女子。信徒們稱劉凱瀟為「主」或「主人」，妻子肖蘭月（Lanyue Xiao）則被稱作「王后」。

@rnznewzealand From a failed China's Got Talent (中国达人秀) contestant to a religious leader with a dedicated following and a weatherboard family home in the Auckland seaside township of Orewa: Kaixiao Liu and his wife Lanyue Xiao have been convicted of the kidnapping and manslaughter of one of Liu's followers - 70-year-old Shulai Wang - whose body was found bound in tape and wrapped in rubbish bags, floating in Auckland's Gulf Harbour. Reporter Lucy Xia has delved into Liu's musical evolution, from romantic love songs, to grandiose orchestral pieces. His music offers a glimpse into his world. ???? Full story at the link in RNZ's bio ???? RNZ, YouTube, Facebook, bilibili ♬ original sound - RNZ

警方後來在屋內搜出的日記、筆記與信件顯示，信徒們每天生活作息包括研讀經文、照顧孩童、種菜、做家務等，其中一份筆記記錄王書來曾在一個早上花了4小時種菜。

部分女性還寫下所謂「身體之約」，承諾把自己的身體與靈魂奉獻給劉凱瀟。這份身體之約有多個版本，其中一份的內容提到「我願意與KL先生（劉凱瀟）建立相互相愛的關係，與他組建家庭、生兒育女。我也願意愛其他的女性，並被她們所愛……我是出於自己的自由意志這麼做……我會保持身體健康，維持良好的體態」。

跪姿不正、吃飯太慢都挨罰 積分制懲罰逼「悔改」

檢方指出，這個家庭內部存在一套階級分明、以劉凱瀟為首的積分制度。王書來因年紀較大，難以適應新生活，經常因跪姿不直、用餐時間過長、上廁所太久等違規行為遭到懲罰，包括禁食及扣分。

檢方檢察官史提爾（Henry Steele）向陪審團表示，王書來曾一度被關在帳篷內。2024年3月6日，她企圖逃跑失敗後被鎖進行李箱內，且被封嘴阻止她尖叫，可能因此窒息死亡。

在劉凱瀟與肖蘭月共用筆電中找到、同樣是3月6日的一段錄音裡，劉凱瀟稱如果王書來沒有真心徹底悔改，就不需要給她食物，且不會有問題，因為她只是躺著，並沒有消耗任何能量。

海灣驚見浮屍！體重剩不到26kg 米袋序號破案關鍵

2024年3月8日，也就是檢方認定王書來死亡隔天的錄音中，劉凱瀟要求家中其他人一同想辦法處理遺體。同一天的監視器畫面也拍到這家人的車輛，以及一群人在車輛和海灣港碼頭（Gulf Harbour Marina）之間搬運物品的畫面。

王書來抵達紐西蘭7個月後，她的遺體被一名漁夫勾住漁網打撈上岸。遺體以層層塑膠袋包裹，並用裝滿石頭的米袋加重，整具遺體被膠帶捆成胎兒姿勢，重量僅剩不到26公斤。

儘管警方發現遺體，卻花了數月才查出死者身分，因為她從未被通報失蹤，也沒有人詢問過她的下落。最終警方是靠著米袋上的序號，以及有人曾一次購買超過20袋同款大包裝米這項異常紀錄，才循線查到劉凱瀟一家。

劉凱瀟夫妻多項罪名成立 下月判刑

法醫病理學家凱夏（Kilak Kesha）向陪審團表示，王書來遺體有多處瘀傷，生前可能曾被束縛，不過沒有長期飢餓的跡象，也沒有骨折，但不排除窒息的可能性。

劉凱瀟始終否認綁架及非預謀殺人指控，聲稱他幾乎沒有跟王書來接觸過。妻子肖蘭月則在結辯時主張，檢方沒有足夠科學證據證明王書來的確切死因與死亡時間。

經高等法院奧克蘭分院審理，陪審團裁定劉凱瀟夫婦綁架、非預謀殺人、不當處置屍體、妨礙司法公正等罪名成立，劉凱瀟母親綁架罪成立，劉凱瀟父親則是不當處置屍體罪成立。全案將於8月進行判刑。