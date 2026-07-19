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潘孟安被問毒油揮手打到記者麥克風　李四川競辦要蘇巧慧道歉

▲▼ 潘孟安與TVBS記者。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲潘孟安還原事情經過時，TVBS記者又衝進受訪區。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（19日）出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧的屏東同鄉後援會活動，面對媒體追問毒油事件時，疑似揮肘甩開麥克風並推開女記者遭拍下。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭對此痛批，民進黨「不開心就對媒體動手」，蘇巧慧不應選擇性失聲，應公開道歉並譴責相關行為，更令人聯想到過去蘇貞昌面對里長陳情時引發的爭議。

郭音蘭表示，潘孟安在蘇巧慧造勢場合面對媒體提問，不僅拒絕回應，還以肢體動作推開記者，令人聯想到過去蘇貞昌面對里長陳情時引發的爭議。她質疑，民進黨高層在公開場合以粗暴方式對待媒體，與其標榜民主進步的形象形成反差。

郭音蘭並列舉民進黨發言人吳崢及民進黨議員林秉宥日前相關言論，批評民進黨從中央到地方面對食安爭議時態度傲慢。她表示，食安攸關民眾健康，相關責任與流向應清楚說明，不應迴避問題。

郭音蘭說，12年前蘇貞昌曾針對食安事件批評推卸責任，如今致癌油事件延燒，蘇巧慧卻未正面回應，質疑其採取雙重標準。她呼籲蘇巧慧立即針對潘孟安推開記者一事表態，並回應外界對食安問題的質疑。

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