抄襲風波燒！HAHABABY被抓到「下架多款商品」　一點導回首頁

▲二伯品牌接連爆爭議。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌 HAHABABY 也遭質疑抄襲。對此，二伯先前僅在直播中表示，品牌許多圖案靈感來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，並悄悄在官方平台下架15款爭議商品。就有網友發現，多款遭比對的商品悄悄下架，若點選原本的商品連結，會直接導回品牌首頁，話題掀起討論。

有網友在Threads表示，HAHABABY 很多款商品默默下架，「原本的商品頁連結會直接被導回首頁」。他截下悄悄下架的商品，包括無袖襯衫魚尾裙＆短袖襯衫、極簡系列兒童三重紗細肩洋裝、極簡系列大人三重紗細肩洋裝、細條紋大人接網紗短袖洋裝上衣、大蝴蝶結寬版牛仔長褲、Haha擁豹大人落肩上衣、極簡系列短袖層次尼龍連身裙、皺皺布澎澎短袖綁帶套裝、大人牛仔口袋七分寬褲等。

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原PO表示，他為此特地做了「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，頁面可見HAHABABY的商品，以及被仿的品牌商品照，下方還附上商品頁。不過，HAHABABY調整頁面的動機，目前並不清楚，HAHABABY也未針對商品頁下架一事公開說明。